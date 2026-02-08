Mercosur: el socialismo jánico

Quizás convenga un recuerdo histórico. En 1933, el 16 de agosto, se produce en Asturies una enorme manifestación contra el tratado agrario con Uruguay. "Más de 35.000 campesinos por las calles de Oviedo". "Entre las conclusiones aprobadas figura la de la huelga de mercados y la dimisión de corporaciones y diputados a Cortes" -dicen los periódicos-. Siempre hay a dónde mirar.

La semana pasada señalaba aquí que el entusiasmo del Gobiernu por la suspensión del acuerdo agrario con Mercosur decía mal con el voto del partido socialista a favor y con los argumentos –razonados y razonables– del diputado socialista y asturiano Jonás Fernández expuestos en este periódico. Pues bien, don Jonás ha reiterado esos argumentos en el diario "ABC" y en otros periódicos de fuera de Asturies. Además, el 31 de enero doña Susana González Llamazares, directora de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno (socialista) alaba el tratado y tranquiliza a los agricultores y ganaderos: https://www.lne.es/opinion/2026/01/31/mercosur-oportunidad-ambicion-comercial-europea-126255311.html

Ya ven, los socialistas como el Dios Jano, con dos caras, o tal vez como aquello de El Rey que rabió: "puede estar rabioso, puede no lo estar".

Y hace dos semanas traía a colación unas palabras del Alcalde de Siero sobre la democracia, las minorías y la eficacia. He de decir que por razones varias no me es simpático el alcalde, pero, sin embargo, valoro sus actitudes y trabajo. En alguna medida, me recuerda a otro alcalde de aquel concejo, Manuel Villa, efectivo e independiente defensor de los intereses de sus vecinos.

Pues bien, don Ángel, Cepi, ha tenido la habilidad de, mediante una broma ambigua, la de una hipotética candidatura independiente, volver a menear las ramas para llamar la atención hacia determinadas actuaciones nada favorables a La Pola.

No está mal.

Otro día hablaremos de lo de siempre: la oposición a la industria y a las fuentes de energía. En este caso, del Ayuntamiento xixonés.