Opinión
Palabras que vienen y van
Rosa ha ganado "Pasapalabra" y a una le da pena de Manu, ese chico con cara de ángel que era su favorito, le da pena haber perdido para ahora y en adelante el disfrute sanísimo cotidiano de ese duelo de inteligencia, simpatía y cultura que seguirá ahora con otros concursantes, pero tendrá el defecto de que ya no serán ellos, y se alegra enormemente por Rosa, la luchadora pequeña, dulce y sabia.
Hace mucho que esta opinadora es fiel a los programas "Pasapalabra" y "Cifras y Letras". Del primero solo ve "El Rosco" antes de Vicente Vallés y el segundo lo degusta entero y encima a veces tiene la suerte de que después le alegren la noche con una delicia como "Quiet girl" o repongan "Montalbano".
Estos programas tratan de las palabras y enriquecen la mente, apagan el malhumor y además juegan con el suspense. Al contrario que una parte de nuestra sociedad que parece descerebrada y exhibe a diario sus vergüenzas de odio, mala educación y maldad, en estos espacios domina la simpatía, el respeto, la cultura, la rapidez mental y, con apariencia de inmediatez, se premia el estudio y esfuerzo previo, la disciplina, la lectura, el trabajo callado y silencioso y el poder de un cerebro bien construido. Además, el amor por las palabras, expresión del mundo todo, facilita y anima a reflexionar sobre el mismo. Y para, por ejemplo, preguntarse por el éxito, divulgación y abuso de vocablos que no significan nada, como "señoro", que qué hastío de palabreja absurda y otras que, de tanto usarlas, han perdido la fuerza para expresar que en algún momento pudieran tener.
"Empoderar" y "blanqueamiento" sirven para rellenar cualquier espacio hueco en la lengua repetitiva y hueca de quien parece tener un discurso vacío que ya cansa. "Fascista" se usa para cualquier cosa y ya no significa nada, pero ojo a otras expresiones peligrosas, como "reemplazo", que , dicha por quien la diga en el discurso populista a la izquierda o a la derecha, guarda en su interior un caudal inmenso y, sobre todo, contagioso de odio y deseo de venganza.
