Nueva entrega de Parando en Villalpando: El pasillo infinito

El pasillo infinito. / Pablo García

–Julián, por favor…

–¿Qué ye, ho?

–Nun ye necesario leer les etiquetes de tolos yogures.

–Yá, pero…

–¡Venga, ho! Que paez qu’estes faciendo una tesis doctoral sobre los lácteos.

–Oi, unu tien derechu a saber lo que se mete nel cuerpu.

–Lo tuyo ye por demás, guapín.

–¿El bífidus activu, quién ye, un gladiador romanu?

–¡Déjate de pijadas y espabila!

– "Sin azúcares añadidos". Esto ye, que yá venía con azúcar de casa.

–¡Julián! Llevamos trés cuartos d’hora en esti puñeteru pasillo.

–Espera un poco, muyer.

–¡Hasta’l pan va ponese duru d’esperar!

–Leer etiquetes, vida, ye como esquivar minas.

–¿Qué dices?

–Un descuidu y lleves a casa un ultra procesáu con más grasa qu’un taller mecánicu.

–¡Buo! Si leyeras les factures cola misma pasión que les etiquetes…

–Si nun metieren 200 aditivos en tou, yo nun tendría que leer tanto…

–¡Tu nun leísti tanto nin cuando firmaste la nuestra hipoteca!

–La hipoteca nun prometía "sabores irresistibles con colores vibrantes", nin "contenido en grasas refinadas"…

–¡Vale yá, Julián! Ayúdame a tirar del carru.

–¡Toi velando por la nuestra salú, Marga! Mira: sodio, grasas saturadas…

–Ni que fueras a dar una charra nel HUCA.

–Esti zumo diz "natural", pero tien un 0,7% de fruta. ¡0,7%!

–¿Y qué más da?

–Hai más fruta nuna gominola, no me fastidies.

–Julián, tiénesme hasta les narices.

–Si el gobierno pusiera límites a los azúcares…

–Si tu pusieras límites a tu curiosidad…

–Alguien tien que vigilar lo que comemos.

–¡Sí, ho! el CSI del Mercadona. Anda, tira…

–Marga, tu y yo somos como la industria y la administración.

–¿Cómo ye, ho?

–Tu aprietas p’avanzar y yo intento poner control.

–Lo que me tas poniendo ye d’una mala hostia…

–¿Sabíes qu’esti yogur "light" tien más caloríes qu’un donut?

–¿Y qué facemos, Ju? ¿Nun llenamos el carrín?

–Sí. De dudas nutricionales.

–Na. Así ye imposible venir a la compra contigo.

–¿Por qué? ¿Qué ye lo que quies?

–¡Cenar antes del amanecer, maniáticu!

–Reconoz que gracies a mi comemos mejor.

–No, gracies a ti comemos menos. Pásasenos la fame leyendo etiquetes.

–Bueno, algo ye algo. Yo leo los ingredientes.

–Y yo me alimento de remordimientos.

–Depués, cenamos los dos juntos. ¡Y tan contentos! n

www.maxirodriguez.net