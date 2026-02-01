Recientemente un tren de cercanías en dirección a Oviedo, al salir del túnel de El Padrún, impactó contra un grupo de rocas desprendidas de la ladera. El suceso solo ocasionó daños materiales en el tren que llegó a destino sin más incidentes. Al tiempo, un tren de cercanías impactó contra un muro de contención del terraplén de la autopista que discurre paralela a la vía, en la localidad de Gelida (Barcelona). El muro fue desplazado por la presión lateral creada por los materiales saturados de agua del terraplén. En este caso, el maquinista del tren falleció. Posteriormente, también en Cataluña, se produjeron varios desprendimientos que acabaron paralizando toda la red de cercanías. Todo esto sucedió en la misma semana del gravísimo accidente de Adamuz. El importantísimo impacto en la opinión pública de este accidente ha dejado, lógicamente, en un segundo plano estos otros graves accidentes ferroviarios. Como colofón, el pasado día 27 de Enero un tren Alvia embistió una acumulación de piedras caída en la vía cerca de la estación de Freixeiro (Galicia). Parece claro que nuestra red ferroviaria está deteriorada y carece de mantenimiento no solo en la infraestructura sino también en la estabilización de los taludes y desmontes. A mayores en una reciente declaración el gobierno central sostiene que "la red ferroviaria de Cataluña es la mas susceptible a este tipo de fenómenos debido al cambio climático". Más estupidez no cabe.

Asturias y los deslizamientos de ladera

Volviendo a Asturias, la orografía, pluviometría y características litológicas e hidrogeológicas junto con la intensa ocupación de nuestro territorio con infraestructuras viarias, ferroviarias, canales, etc. da lugar a la existencia de numerosos desmontes y taludes. Éstos son un peligro para personas y bienes si resulta desatendido el mantenimiento. Se producen unos 100 deslizamientos de ladera al año, en el período comprendido entre noviembre y junio. Aproximadamente la mitad tienen que ver con los desmontes de las diferentes infraestructuras. La otra mitad se producen en zonas naturales no urbanizadas. Los "argayos" son muy variados, desde roturas circulares en materiales arcillosos hasta desprendimientos de rocas en taludes verticales. La mayoría de los deslizamientos que afectan a las infraestructuras no suelen cortarlas. Si el corte se produce, el servicio se repone en pocos días pues el volumen de rocas desprendidas no suele ser grande. Eso sí, una simple roca de un cierto tamaño puede ocasionar graves daños e incluso la muerte a un conductor o bien descarrilar un tren. De hecho ha habido, en el pasado, algún caso de accidente mortal. Asturias está acostumbrada a estos fenómenos geológicos, Convivimos con ellos. Hay tres palabras asturianas que los denominan: argayos, fanas y freitas.

En mantenimiento, todos los desmontes y taludes requieren estudios geológicos y geotécnicos periódicos y específicos para el conocimiento de su evolución, control y estabilización. Desatender estas tareas puede ocasionar accidentes dramáticos que luego lamentaremos.

El departamento de Geología de nuestra Universidad mantenía hasta 2021 una Base de datos de Argayos del Principado de Asturias (BAPA) que incluía todos los ocurridos desde 1980 hasta dicho año. Desafortunadamente este extraordinario trabajo de investigación geotécnica quedó sin financiación y, por tanto, paralizado. En el período 1980-2021 se registraron 2.245 argayos. El 71% en desmontes de infraestructuras. De ellos, el 86% provocó daños relevantes en carreteras o ferrocarriles. El máximo número de deslizamientos diarios (62) se produjo en noviembre de 2003. Junio de 2010 fue el mes con más argayos registrados (163) y 2013 el año con más incidentes (273). Los concejos más inestables fueron Cangas del Narcea, Oviedo y Mieres, con más de 130 argayos cada uno. Cangas presenta pendientes de ladera muy importantes y litología muy pizarrosa favorable a la inestabilidad. Oviedo y Mieres con litologías más variadas presentan una intensa urbanización.

Entre los mayores deslizamientos habidos cabe señalar, en 2018, el desprendimiento de rocas de un gran desmonte de carretera en Anzó. Mantuvo cortada la carretera del Valle del Nalón cerca desde finales de marzo hasta mayo. Durante 78 días, Semana Santa incluida, Campo de Caso estuvo aislado. Un caso poco habitual. Tampoco fue habitual el deslizamiento de ladera de la autopista del Huerna en noviembre de 2024 que aún continúa en reparación. Este deslizamiento rellenó la autopista que estuvo cortada varios días hasta que pudo abrirse un desvío paralelo alternativo.

Salvo algún caso aislado, en Asturias aun no se han producido grandes daños personales por estos fenómenos geológicos aunque sí cuantiosos daños materiales e interrupciones de los tráficos que afectan a la economía de la región. Eso sí, en cualquier momento y dada la situación geotécnica, podrían producirse daños personales importantes.

Desde 2016 los geólogos asturianos venimos solicitando de la Administración autonómica la habilitación de partidas presupuestarias que permitan la realización de un reconocimiento geotécnico de nuestros desmontes y taludes para, posteriormente, definir las medidas correctoras que permitirían paliar, en la medida de lo posible, los daños que estos fenómenos pueden producir. De estos trabajos iniciales deberían derivarse partidas presupuestarias para la estabilización de los desmontes por orden de peligrosidad durante años sucesivos.

En su día se presentó una proposición no de ley en la Junta General del Principado sobre este tema que fue rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno regional. Acudimos cada año a la Comisión de Presupuestos de la Junta General para reiterar esta petición sin resultado positivo. El mantenimiento de desmontes y taludes de nuestras infraestructuras viarias no es una prioridad política. Esperemos que los sucesos de estos días en la red ferroviaria española hagan retornar el sentido común a la gobernación pública.

Eso sí, Asturias seguirá sufriendo en el futuro este tipo de fenómenos. Una tierra hermosa, con una gran geología y una naturaleza espectacular tiene algunos inconvenientes y los argayos son, probablemente, el más importante.

En cuanto a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, y de responsables del Ministerio de Transporte, en lugar de apelar al cambio climático como causa de los movimientos de los muros de contención en Cataluña, probablemente la ejecución de una campaña de perforación de drenes californianos en esos muros contribuiría a eliminar la saturación de agua de los terraplenes y a estabilizar los muros. Sin duda.