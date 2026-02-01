Asturias, líder en solidaridad

No solemos encabezar los rankings de las 17 comunidades autónomas españolas en muchos ámbitos. Somos uniprovinciales, tenemos una población envejecida y no somos muchos, apenas un millón, pero sí que podemos presumir de ser los líderes cuando se trata, por ejemplo, de visibilizar la lucha contra el cáncer infantil. Sin duda, nos conmueve especialmente algo tan doloroso para cualquier familia, una situación que no siempre acaba bien y que es tan antinatural como difícil de asimilar.

En cada comunidad autónoma existe una asociación de familiares de niños y adolescentes con cáncer y la de Asturias cumple 25 años de una labor impresionante. Se llama Galbán, la dirige una junta directiva compuesta por madres y padres que, desde el inmenso dolor, tiene fuerzas para trabajar por ayudar a los niños y adolescentes, así como a sus familias que pasan por este durísimo proceso en nuestra región.

Como la investigación es la única vía para avanzar en la curación, cada año un domingo del mes de febrero en el entorno del día mundial contra el cáncer infantil, Galbán organiza una Marcha Solidaria única en España y en Europa por llenar la totalidad de concejos de una comunidad autónoma con sus bonitas camisetas de color naranja para caminar o correr visibilizando este apoyo.

Este 2026 es muy especial porque Galbán celebra su 25 aniversario. La marcha solidaria "Corre con Galbán" será el próximo domingo 22 a partir de las 12 horas en casi todos los municipios, excepto Gijón, que adelanta una hora su salida. En los 78 concejos, ya sean grandes o pequeños, de costa o de montaña, rurales o los más poblados, gobernados por partidos de izquierda o de derecha, todos los asturianos se suman a la mayor muestra de solidaridad que cada año llena de color naranja todos los rincones de nuestra querida tierrina. Debemos sentirnos muy orgullosos por ser los mejores en esto de luchar contra el cáncer infantil ayudando a Galbán. Asturias es líder.

Por solo 6 euros podemos inscribirnos y, además de colaborar con esta causa, recibir una bonita camiseta con la que recordar que somos la región más solidaria, la más sensible con esta lucha. Seguro que este especial año del 25 aniversario de Galbán podemos superar por primera vez los 50.000 inscritos y sentirnos cada uno de nosotros, cada empresa que patrocina y cada colectivo que participa de manera conjunta, partícipes de esa importante cantidad que la Asociación aporta a proyectos de investigación por lo recaudado en este evento. El año pasado fueron 200.000 euros que ojalá aporten resultados para avanzar en la curación de alguno de los cánceres infantiles. Sería un avance científico compartido a nivel mundial para beneficio de todos los niños del planeta, generado en Asturias gracias al gran apoyo a esta marcha solidaria única, genuina y multitudinaria.