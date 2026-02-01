Juegos bajo las mantas

La llamada “mayoría de legislatura”, que por su composición y contradicciones era precaria, hace meses que ha dejado de existir como bloque. Sánchez intenta guardar las apariencias, sacando adelante votaciones alguna vez con Junts, enfadando a sus socios por la izquierda, y otras con éstos, dando pie a que Junts saque las uñas para resembrar su antiguo espacio en el centro. La manta del gobierno no llega para cubrir los dos flancos: tapa uno y descubre el otro. Con ese juego alterno intenta, para ganar tiempo, la ficción de la mayoría originaria, como imágenes que cobran vida al pasarlas deprisa (de ahí viene el cine). Mientras tanto las que ahora llaman “las derechas” hacen juntas un extraño viaje, con parada en las sucesivas estaciones del calendario autonómico y posterior reajuste de su posición en la cama. Les sobra manta pero no se entregan. Menos mal que el país parece ir solo.