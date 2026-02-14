Opinión
Estrategia de la tensión
Se da por hecho que estamos todos cabreados, sin que el entorno económico y de empleo sirva de paliativo de un cabreo de fondo que se pilla pegando la oreja al suelo: un rencor ronco y persistente en que se mezclan odios africanos, frustraciones generacionales, corrupciones, rechinar de cuadernas de la España eterna y otros ruidos, todo envuelto en una ira que no sabemos muy bien de dónde llega. Pero la gran pregunta es si estamos de veras tan cabreados por los hechos o más bien nos cabrea, con un bloque temático recurrente a dosis diaria, el complejo político-mediático (redes incluidas). Alguien debería empezar a parar, pero es al revés: el dopante-excitante del poder anda detrás de unos y otros, mientras las factorías informativas o desinformativas de obediencia debida (en la corte todas) no cejan. ¿Nadie antepone la verdad y el sosiego social viendo adónde lleva la estrategia? n
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo