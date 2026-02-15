La ciencia en un tuit: Robótica submarina

Las tendencias actuales en el ámbito de la robótica apuntan hacia el desarrollo de sistemas con grados de autonomía cada vez mayores, en los que la intervención humana se reduce principalmente a tareas de supervisión. Esta capacidad resulta especialmente valiosa cuando las máquinas deben desenvolverse en espacios de difícil acceso o que representan un riesgo para las personas.

El entorno submarino constituye uno de esos escenarios complejos y desafiantes. En respuesta a ello, los tecnólogos trabajan en la creación de robots submarinos altamente autónomos. Estos equipos pueden sumergirse, ajustar su rumbo, aprovechar las corrientes marinas para optimizar su desplazamiento y tomar decisiones de manera independiente. Gracias a estas tecnologías, se abre la puerta a impulsar de forma notable la exploración de las profundidades oceánicas.