Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Felipe González

He mostrado siempre mis discrepancias con Felipe González, en especial con algunas de sus políticas, como la autonómica, la industrial y la sindical. Tampoco me gusta nada que ahora, fuera de las responsabilidades públicas, intente tutelar la de quienes las tienen. Pero el PSOE, partido al que pese a todo proporcionó los mejores días en la historia desde su refundación –en buena parte por él– hace medio siglo, debería ser capaz de tolerar, con paciencia, resignación e incluso respeto sus salidas de tono. No solo se juega en ello la capacidad para la tolerancia, interna y externa, sino para integrar de modo confortable en su propia historia a las grandes figuras que la protagonizaron. Sería empobrecedor e injusto (y estultamente inútil) que intentara deshojar de ella a quien, con errores inevitables o evitables, fue el más grande estadista democrático español del siglo XX.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  4. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  5. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  6. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  8. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón

El primer pase del concurso de charangas de Gijón, en imágenes

El primer pase del concurso de charangas de Gijón, en imágenes

La previa del Albacete Balompié -Sporting de Gijón: posibles onces, claves del partido, bajas y aspectos a tener en cuenta

La previa del Albacete Balompié -Sporting de Gijón: posibles onces, claves del partido, bajas y aspectos a tener en cuenta

Fluye el amor en Galiana: "Este ambiente enamora, pero es que el Antroxu de Avilés es mucho, como para no enamorar, da igual que sea San Valentín que viernes que lunes"

Fluye el amor en Galiana: "Este ambiente enamora, pero es que el Antroxu de Avilés es mucho, como para no enamorar, da igual que sea San Valentín que viernes que lunes"

Problemas de los partidos

Felipe González

Dieta y cerebro

El papel higiénico del voto en blanco

¿Por qué la primera ministra nipona arrasa entre los jóvenes?

Tracking Pixel Contents