Opinión
Felipe González
He mostrado siempre mis discrepancias con Felipe González, en especial con algunas de sus políticas, como la autonómica, la industrial y la sindical. Tampoco me gusta nada que ahora, fuera de las responsabilidades públicas, intente tutelar la de quienes las tienen. Pero el PSOE, partido al que pese a todo proporcionó los mejores días en la historia desde su refundación –en buena parte por él– hace medio siglo, debería ser capaz de tolerar, con paciencia, resignación e incluso respeto sus salidas de tono. No solo se juega en ello la capacidad para la tolerancia, interna y externa, sino para integrar de modo confortable en su propia historia a las grandes figuras que la protagonizaron. Sería empobrecedor e injusto (y estultamente inútil) que intentara deshojar de ella a quien, con errores inevitables o evitables, fue el más grande estadista democrático español del siglo XX.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón