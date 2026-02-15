Sanae Takaichi ha arrasado en las elecciones del domingo. Después de solo tres meses siendo la primera mujer en gobernar Japón, convocar elecciones era una apuesta arriesgada. Pero decidió confiar en su alta popularidad. En general, su índice de aprobación se situaba en el 60%, pero lo más sorprendente es la conexión que ha establecido la líder ultraconservadora de 64 años con las generaciones más jóvenes. Si entre los menores de 39 años su popularidad alcanza el 77%, entre los menores de 29 años, el respaldo es del 90%. Y el domingo, estos datos se vieron reflejados en las urnas con un éxito histórico: obtuvo 316 de los 465 escaños de la cámara baja del parlamento japonés, resultado que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué la primera ministra nipona arrasa entre los jóvenes?

Muchos analistas destacan que su simpatía reside en una sonrisa casi permanente y al hecho de haber aportado cierto aire fresco a un sistema político tan patriarcal y clasista como el japonés. A diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora con la clase política nipona, Takaichi proviene de una familia modesta y es mujer (aunque sus políticas no son para nada feministas). Su mantra es "trabajo, trabajo y trabajo". Presume de dormir dos o cuatro horas al día y ha sido capaz de convocar reuniones con su equipo ¡¡¡a las 3 de la madrugada!!! Sin embargo, Takaichi es hábil. Seguramente su etapa como presentadora televisiva también le ha servido para saber comunicar y suavizar la rigidez estética (e ideológica) cuando le conviene. Ataviada con un chándal, no dudó en participar en una sesión de batería conjunta con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, momento que se viralizó al instante.

Estilísticamente, salta a la vista quien es su referente femenino por excelencia: Margaret Thatcher. A Takaichi le encanta que la apoden "la Dama de Hierro nipona" y se presta a la comparación visual con el uso del azul Thatcher (en blazer, faldas y vestidos), lazadas y collares de perlas. Al igual que la británica, la nipona también ha convertido su gran bolso negro en protagonista. Oficialmente llamado Grace Delight Tote, pero a menudo conocido simplemente como el "Sanae Tote", se trata de un bolso de piel lo bastante grande como para que quepa un portátil. Está fabricado por Hamano, una empresa japonesa de artesanía de cuero fundada en 1880, y cuesta unos 800 euros. Aunque la firma estaba vinculada a la monarquía nipona y una clientela más bien clasicorra, ahora los encargos por parte de mujeres jóvenes que quieren ser Sanae no cesan y la lista de espera para hacerse con el mismo modelo es de meses.

Pero no solo le copian el bolso. También el uso del bolígrafo de tinta rosa y su corte de pelo. Según su estilista, le gusta llevar el pelo recogido detrás de las orejas para trasladar la sensación de que siempre está atenta, que escucha. No logro imaginar qué opinan de su "outfit", de sus medias color carne o blanquecinas, diseñadores como Commes de Garçons o Yamamoto, pero ella es fiel a la moda de Jun Ashida. Y aunque consultó a distintos asesores de imagen, quienes le propusieron un estilo más desenfadado y alegre, la líder nipona considera oportuno seguir apostando por una estética sobria de funcionaria.

Pero no siempre fue así… Hubo una época en que su estilo era muy diferente. Cuando Takaichi ganó su primer escaño en la Cámara Baja en 1993, lo celebró con sus seguidores vistiendo un vestido cereza satinado y carmín a juego en sus labios. Por aquella época, el rosa y el amarillo eran sus colores. Pero si bien la gama de los rojos (pasión, alegría) le favorece, debe considerar que el azul (serenidad, inteligencia) impone más...