Calculadora, Google, IA

La Inteligencia Humana no es la medida de todas las cosas, ni siquiera es la medida de la Inteligencia. El "hágaselo usted mismo" de los artefactos digitales permite situar también arbitrariamente las etapas que primero condujeron a máquinas humanas, y ahora están a punto de conseguir humanos maquinales. Las tres fases popularizadas en el último medio siglo corresponden a la calculadora, Google y la Inteligencia Artificial.
En los años setenta, una Hewlett-Packard hacía imbatible a su propietario, otros añorarán la Texas Instruments. La agilización del cálculo revolucionó todas las parcelas de actividad, por ejemplo la Bolsa. Nadie le dedica hoy un segundo de agradecimiento a su calculadora, gracias a una virtud esencial, esta máquina nunca le ha defraudado y pasa desapercibida en los contenedores móviles. Tiene limitaciones de alcance, pero la exactitud está sobradamente acreditada.
En cambio, la biblioteca universal de Borges que hoy llamamos Google está tamizada por fuentes humanas falibles. Es opinable, una veleidad que constituye un vicio matemático. Por fortuna, se puede distinguir aunque ya solo sea porcentualmente el crédito comparado que merecen unas publicaciones sobre otras. En el último capítulo hasta la fecha, la Inteligencia Artificial resulta más subjetiva que los propios humanos, en cuanto que miente a conciencia y sin ruborizarse. Para cuando pueda averiguarse si sus errores corresponden a un plan premeditado, este programa destructor ya se habrá materializado.
Un elemental "cinco por dos" recibe una respuesta única en la calculadora, plantea alguna versión negacionista divergente en Google, y puede desatar un caos nuclear si la multiplicación ha de ser resuelta por la IA o Ignorancia Artificial. Cada nueva revolución comporta una ampliación del ámbito a costa de una pérdida de exactitud, la ambición digital progresa conforme se renuncia a la fiabilidad, que se entrega a una lucha a muerte entre las máquinas futuras.
