Opinión
Falsa miniserie
Precozmente harto de las series del tipo interminable, en las que el guionista colectivo, al mando de un capataz con el control de audiencias y querencias del espectador en la mano ("el químico"), te va trayendo y llevando por aquí y por allá para tenerte enganchado y explotar tu atención, me había refugiado en las miniseries de entre 5 y 8 capítulos que aún respetan la vieja secuencia planteamiento-nudo-desenlace. Y ahí estábamos a la hora de cierre con un thriller alemán de 6 sobre espías ("Unfamiliar", Netflix, 2026), deglutiendo una historia intensa aunque algo pasada de vueltas, aguardando el desenlace y haciendo cábalas sobre buenos y malos, premios y castigos, sorpresas de último minuto y demás, cuando el químico nos viene con un final abierto e inconcluyente que hace claramente de estribo para una nueva temporada. No la veré, pues me siento engañado. Final abierto cerrado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas