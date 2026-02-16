Los gemelos golpean en Asturias

Este humilde plumilla lleva ya reseñando en varias ocasiones las andanzas de nuestros políticos en redes sociales. Que si el perro del presidente, que si el gato del líder de la oposición. La fiebre del reel y las stories no es ajena a la región. Pero la cosa va a más. Y ya nos han invadido, más allá de la fiebre, otros síntomas realmente preocupantes de un cuadro diagnóstico de instragramitis aguda.

Resulta que hace unos días pasaron por Oviedo dos personajes de lo más granado y polémico del desvergonzado, y vergonzante, submundo de internet. La Falete y Misha pasearon su fama de pijama de Shein por las calles ovetenses. Y acabaron el día como protagonistas en una conocida sala de fiestas. Para aquellos privilegiados que vivan al margen de su existencia, con los que el algoritmo de Instagram o TikTok se habrá portado inusualmente bien, se trata de dos de los mayores histriones de un capítulo oscuro de las redes sociales: el reality "La casa de los gemelos". Así, por ejemplo, La Falete es conocida por su habilidad para romper palos de escoba en la cabeza de otros, destrozar cosas, tirarse del pelo o intercambiar gargajos con sus enemigas o soltar gases sin pudor, por vía superior o inferior, delante de la cámara. La irrupción en Asturias de esta tropa es un motivo más para la preocupación si se tiene en cuenta la información que este diario publica hoy sobre el consumo de redes sociales por parte de menores. Ya solo nos faltaría una cosa en nuestro querido Principado: tener nuestro propio rey del inframundo de las redes que participe en algún reality de los gemelos más tenebrosos del internet patrio.