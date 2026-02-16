Vi en su mirada el interés por hacer bien su trabajo. Me relató una serie de casos en los que resultaba imposible realizar las tareas decentemente porque el personal al efecto era marcadamente insuficiente. Y su tarea no es una cualquiera, se trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Claro que cuando una noche se dispone de dos efectivos para cubrir las necesidades que aparezcan en un territorio de más de doscientos metros cuadrados y más de 50.000 habitantes, con dos núcleos de población que cada uno supera los 13.000 habitantes, esa dotación es a todas luces exigua. Los mineros saben de sobra que cuando faltan picadores no sirve meter ingenieros.

Parece que el Ayuntamiento de Siero pretende rehabilitar la figura del comisario y la del intendente justificando que así la Policía Local "tenga una estructura coherente, funciones definidas y capacidad real para cumplir con sus obligaciones" Técnicos hábiles tiene nuestro Ayuntamiento que pueden definir claramente cuál sería un organigrama eficiente de nuestra policía local, pero de donde no hay no se puede sacar. La ratio de policía local en Oviedo es uno por cada 953 habitantes, con esa misma ratio en Siero precisaríamos más de cincuenta empleados. La Federación Española de Municipios y Provincias sugiere que haya uno por cada 667 habitantes, lo que dispararía el número por encima de setenta. Parece que los efectivos en Siero ahora suman poco más de treinta y que se incorporarán seis mas. Poco. Si se quiere una policía local operativa y funcional, lo primero es que esté bien dotada de recursos humanos. Sé que nuestros policía locales quieren hacer bien su trabajo y que el Alcalde quiere prestar un buen servicio a los ciudadanos. Pues...¡igual hay que hablarlo! Policías locales hay con más de treinta años de experiencia que saben qué es su labor, cómo mejorarla y cómo conseguir eficiencia y podrían aportar mucho. ¡Aunque sean de SIPLA!n