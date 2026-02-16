Opinión
La resaca de San Valentín
Regalos que son un certificado de defunción
–¿Y me llamas tres días después para romper?
–El sábado tovía tenía esperanza. El domingo, resaca. El lunes, lu vi dobláu na silla… Y diome un ataque d’ansiedá.
–Marga, yo…
–Acabóse.
–¿Por un pijama?
–Por tou lo que vendría dempués: el tedio, la manta eléctrica, el crucigrama…
–Toi flipando, Marga. Pensé que te gustaría.
–Eso ye lo que más duel, Josinacio, que pensasti. Nun me conoces en absoluto.
–¿Cómo que no? ¡Ye de la tu talla!
–Toi farta. Acabóse.
–¿Por?
–L’añu pasáu una bata de guatiné…
–Pa tar calentina en casa.
–L’anterior, el mismu perfume qu’usaba tu ex…
–¿Qué ye, que güel mal?
–Lo nuestro, Nachín, ye lo que güel mal. La nuestra relación.
–¿Por?
–¿Qué será lo próximo, un juegu de sartenes?
–Si lu quies, te lu pido pa Reyes…
–Yo regaléte una escapada a Lisboa con cena romántica incluida. ¿Nun captes la diferencia?
–Sí, ho. El viaje ye pa los dos. ¡El pijama ye pa ti sola, mi amor!
–Yo regaléte una experiencia, tu regalástime una rendición.
–¿Rendición de qué, ho?
–Nun ye’l regalu en sí, Josinacio, ye lo que simboliza.
–¿Pero qué tien de malo un pijama de felpa, Margarita?
–Que tu me ves como alguien que s’apaga a les diez, ve "Pasapalabra", y usa el mandu a distancia como si fuera’l cayáu de jubilada.
–No flipes, Marga.
–Un regalu equivocáu ye la prueba irrefutable de que pa ti yo nun ocupo’l mesmu llugar que tu ocupes pa mi.
–Hai que se joder… ¿Y por qué nun me lo dijiste el sábado?
–A ver, Josinacio. Nun te diba dicir: así, ahh, sigue, más fuerte, sí, síi, qué mierda de pijama, guapín…
–¡Te acostaste conmigo sabiendo que me dibes a dejar!
–Home, Nacho, pa un día que te animes tenía qu’aprovechar.
–Te juro que toi flipando.
–Esto nun ye un regalu, Josinacio, ye un certificáu de defunción.
–¿Pero qué esperabes? ¿Un reló inteligente?
–Lo nuestro murió, Nachín, acabóse.
–¿Pero por un pijama, vas dejame por un puñeteru pijama?
–A ti, fíu, sacándote del sábado sabadete…
–¿Pero qué dices, Marga? Yo te amo.
–Qué va, qué va.
–¡Putu pijama! Descámbialu, ¿oíste? Nun sías boba. ¿Y lo de Lisboa?
–Yá me da igual. Por mí como si vas a Valencia de Don Juan.
-¡Cagonrós! La culpa ye mía por regalar… n
www.maxirodriguez.net
