Don francisco tomás y valiente en Asturias

El 14 de noviembre de 1995, en el marco de los actos llamados de "Aula Parlamentaria" que la Junta General programaba entonces, Francisco Tomás y Valiente (1932-1996) pronunció una conferencia para presentar el libro de "Discursos de Agustín Argüelles" en honor del eminente e histórico diputado asturiano que había sido fundamental en la Constitución de 1812, la primera de España. Tomás y Valiente era entonces Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y había sido Presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992. La obra total impresa de Tomás y Valiente ocupa varios tomos y la calidad de su escritura dan muestra de lo que era, un jurista destacado y defensor de las libertades con una sólida formación humanística.

En su conferencia habló sobre todo del histórico Agustín Argüelles que para eso había venido. No dejó de destacar la importancia de conocer el pasado para entendernos a nosotros mismos. Dijo, y así quedó publicado, que "Argüelles era un político parlamentario convencido de la dignidad del oficio. Entonces, y tal vez en días posteriores a entonces, hay que defender la dignidad de la política, la dignidad de la política como ejercicio de una actividad absolutamente indispensable…La política no desaparece nunca. La política es digna en la medida que los hombres que la desempeñan la desempeñan con generosidad, con amplitud de ideas y con desinterés". Y aún añadía que era necesario recuperar la dignidad de ese oficio tan vilipendiado. ¡Qué poco se ha aprendido desde entonces!

Agradecido, como era, declaró su aprecio por el entonces letrado de la Junta General, Alberto Arce que con él había trabajado y valoró la labor editorial de la colección magnífica en la que se integraban aquellos "Discursos" de Agustín Argüelles titulada con acierto, afirmó, "Clásicos Asturianos del Pensamiento Político" y no clásicos del pensamiento político asturiano lo que hubiera sido un atrevimiento imperdonable al reducir el pensamiento político a un ámbito geográfico concreto, como sabía que se hacía en territorios donde el ego nacionalista desbocado se impone a la realidad histórica compartida. Fue un gusto escucharle y atenderle. Sería imperdonable no valorar sus enseñanzas. El crimen que segó su vida quedó como un acto cobarde que no puede caer en el olvido.

El librito que reproduce aquella conferencia es de acceso libre en internet. Su asesinato sucedió cuando el texto estaba en imprenta y así se hace constar: "Víctima de un brutal atentado terrorista, don Francisco Tomás y Valiente falleció cuando esta edición se encontraba en imprenta. La Junta General del Principado de Asturias quiere dedicarla a su memoria y honrar con ella el recuerdo de quien tanto nos enseñó con su obra y con su ejemplo".