Domingo, 8 de febrero. "Siglo XXI", extraordinario dominical de LA NUEVA ESPAÑA. Un documentado estudio de Benigno Rodríguez Fano sobre la historia del sector lácteo asturiano y sus problemas hodiernos para el relevo. Del pasado, 29.706 ganaderos al entrar en la CEE (enero de 1986), se ha llegado al presente, 1.279 en 2024. Y expone una serie de medidas para evitar la extinción de las explotaciones ganaderas. Su finalidad: conseguir el relevo, ya intrafamiliar, ya de nuevos ganaderos. Nada distinto a las políticas y objetivos proclamados reiteradamente por el Gobiernu y por el Gobierno.

Página 24 del periódico del mismo día, edición xixonesa, Dos mujeres que quieren ser ganaderas, Silvia Meirinho y Sara Rodríguez. "’Te animan y luego te dejan tirado’, lamentan dos mujeres sin la ayuda de incorporación al campo". Ambas, dice la información, "lograron la subvención para hacerse ganaderas: la primera se queda sin ella y a la segunda no acaba de llegarle". Silvia: "Me dicen que tengo que volver a presentarme el año que viene; es totalmente injusto, ellos me dieron el visto bueno". Sara: "No he visto ni un euro y desde octubre tengo que pagar autónomos; juegan con nosotros, te lo hacen pasar mal". El dinero de la Consejería no llegaba para todos. La aprobación en la Xunta de un crédito extraordinario para pagar los compromisos, denegada.

Lunes, 9 de febrero. Verónica Molleda, ganadera, 30 años. Nave de dos plantas y 520 metros cuadrados. Adif la expropia para duplicar la vía. Indemnización: 6,5 euros.

Incentivar el relevo y la incorporación de los jóvenes. De picu tenía mio güela un xarru.

En otro orden de cosas: Extremadura, convocan elecciones porque no se pueden aprobar presupuestos, sube Vox. Aragón, llaman a las urnas por la imposibilidad de aprobar nuevas cuentas anuales, se dispara Vox. ¡Sí será llistu Pedro Sánchez: toda la llexislatura ensin presupuestos!

De los avisaos (retrospectivamente) nacen los xustificaos.