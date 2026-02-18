Sumar quiere perrear

Sumar ha reclamado al Principado que Bad Bunny se sume a la lista de insignes hijos adoptivos de Asturias. El motivo esgrimido por el también musical diputado Xabel Vegas es que el cantante puertorriqueño, durante su reciente actuación en la Super Bowl estadounidense, plantó cara al "racismo institucional" y defendió "la dignidad de los migrantes" –cosa indiscutible– frente a las severas políticas de Donald Trump. Vegas añadió que "Asturias no se entiende sin América Latina" y que nuestra región tiene una "deuda impagable" con los pueblos latinoamericanos a los que antaño emigraron tantos asturianos.

Imbuidos de este deseo de elevar a Bad Bunny a símbolo de unión entre pueblos, a hacer de él un nuevo Pedro Menéndez de Avilés, Sumar no ha reparado en algunos aspectos artísticos del "conejito malvado" (así se podría traducir su nombre) que en principio no casarían demasiado con los principios feministas del partido de Yolanda Díaz.

Este humilde plumilla ha recopilado solo algunas de las letras del cantante con difícil encaje en la lucha de Sumar contra "la reacción ultraderechista y misógina". Ejemplos: "me chupa la lollipop, solita se arrodilla", "má’ puta que Betty Boop", "pero vamo’ pa’ la cama a clavarte en panty", "alócate y hazte mía", "si tu novio no te mama el culo" (esta sonó en la Super Bowl), "que sonrían las que ya me han chingado", "vente, mami, sóbame ese culo", "que soy un intruso, un abusador", "me gusta la chocha de Puerto Rico", "quiero una foto de ese culo cabrón…"... A ello habría que sumar sus arengas a favor de un megacapitalismo de "millonetis" con unas cadenas de oro que doblarían hasta el cuello de un culturista, mezclado, de nuevo, con su delicado trato a las mujeres: "El dinero me llueve / las putas a mí me llueven / los envidiosos a mí me llueven / hablan mierda y las balas a ti llueven".

No pone en duda este humilde plumilla que, con una interesante puesta en escena, el malvado conejito se zampó la zanahoria trumpista en el show yanqui más importante del año. Pero haría bien Sumar en releer esta suma de versos, a la altura de Serrat o Labordeta, antes de designar a Benito (nombre real del travieso lepórido) como referente de los asturianos (y asturianas).