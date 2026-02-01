Vivimos en tiempos nos que la inestabilidá, la incertidume, la priesa, la dulda y el desesperu son miseries sociales que nos amagan. Vivimos en tiempos nos que too ye efímero, too pasa nun tris, hasta l’amor s’escaez darréu.

Vivimos en continua esmolición p’apuranos a esfrutar el momentu; sufrimos porque lo que nos importa va pal caxón del olvidu. Y, sobre too, a partir de cierta edá, tamién los vieyos somos escaecíos, quiciás pa renacer cuando la muerte, esi momentu que dura poco más que dir apriesa pal campusantu, o pal crematoriu, y escaecer pronto’l dolorosu "tragu" y silenciar el duelu. Pero de los muertos ocuparéme otru día, porque da pa muncho.

Güei voi ocupame del amor, qu’en sí tien muncha más guapura, emoción, éstasis, llocura y otres coses. Sobre l’amor hai muncho escrito, pero nada claro sobre lo que nos sucede cuando nos namoramos, magar que tolos que lo sentimos sepamos que ye esi momentu nel que los sentimientos anublen la razón, y nel qu’una "bandada mariposes" esnalen peles nueses venes en presencia de la persona amada. Momentos que pensamos que nunca van pasar y que quixéremos que duraren tola vida.

Pero nun ye asina, esi estáu de llocura (al amor siempre lo acompaña la llocura) dura un tiempu, y, llueu, la rellación cola persona amada presídela’l cariñu, la sinceridá, la comprensión, el compromisu, la empatía y otres virtúes que faen qu’una rellación amorosa s’afite y teamos convencíos de que siguimos namoraos, pero ¿pa ónde volaron les mariposes?

N’actualidá, "les mariposes del amor" son pa les persones una esmolición. Nesta sociedá de vértigu na que les caberes xeneraciones fueron criaes ente la inestabilidá emocional, les prises, la incertidume y el desencantu, onde s’esfumen les llendes ente lo serio y lo banal, ente lo real y lo virtual, tórnase difícil vivir un amor sólidu cola entrega que requier toa rellación humana. A esta situación, el sociólogu Zygmunt Bauman nómala "amor líquidu". Les persones sienten mieu y sienten cierta rocea a tar comprometíes "en serio", y estrésales pensar nuna rellación pa siempre, convencíes de que’l compromisu-yos va torgar l’ansiada llibertá. Nesti contestu de modernidá líquida, naide se quier atar a naide, anque suene bien fuerte la palabra "atar", porque nun queremos que nada nos ate nesti mundu de sálvese quien pueda.

Sicasí les rellaciones amoroses (como otres rellaciones humanes) nunca tuvieron llibres de problemes. Nun vamos a idealizar les rellaciones "sólides". Los compromisos "sólidos" d’époques pasaes siempre tuvieron solombres: atadures forzaes, silencios tristes, escapaes, escondites y otros apaños. Poro, según Bauman, l’amor líquidu "nun ye la falta d’amor, sinón la so versión ansiosa"; nun ye un llamáu a volver atrás ante esta sociedá líquida, pero llévanos a reflexonar sobre situaciones y rellaciones que tampoco m’atrevo a calificar de meyores o peores que les d’antaño. Más que nada lo que nos esmolez ye esta sociedá "líquida", pola mor de tantos cambios a los que nos empobinó la era dixital, conectaos, a diario, a la gran vecindá mundial que son les redes sociales y sicasí, paradóxicamente, tamos solos, mui solos.

Dende siempre, pero quiciás güei más que nunca, les rellaciones humanes son tema d’estudiu y preocupación de los sociólogos y demás profesionales del comportamientu humanu. Nun sabemos a ónde vamos tan apriesa, ensin facer una posa nesti camín pindiu, enllenu de piedres y socavones. Abandonamos a la primer griesca, al primer silenciu incómodu, a la primer seña de dependencia mutua.

La "realidá líquida" acuñada por Bauman ye un tema que da pa muncho que falar. Bona falta nos fai falar de too un poco y, sobre too, que dalguién nos escuche.

Y nestes feches encomendémonos a San Valentín, el santu del amor, nun sé si del amor "sólidu" o del amor "líquidu".