Atropellado por la verdad

Javier Jové Sandoval, diputado regional de Vox, ha resultado atropellado frontalmente por la verdad. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda y líder de IU en Asturias, Ovidio Zapico González, acaba de echarle en cara en la Junta General que haya estado "semanas" difundiendo un bulo gordo: la trola de que el Gobierno del Principado va a destinar por ley viviendas para las mujeres lesbianas mayores de 55 años. Tal supuesto no está en absoluto contemplado y menos en el proyecto de ley para acabar con la discriminación de las personas LGTBI, que está a información pública. Léanlo.

Pese a resultar embestido por los hechos, Jové ha tenido intervenciones en algunas publicaciones digitales con indisimulados aires trumpistas que dieron pábulo a la trola. "No como los medios asturianos", replicó Zapico. En una de esas declaraciones, el diputado de Vox ironizaba preguntándose si, después de acomodar a las lesbianas, habría viviendas para "veganos", "taurinos" o para "gente que le guste la ‘neumismática’", disciplina esta última que pudo nacer de una errata de la redactora del relato de ficción desinformativa o también de la realidad alternativa del diputado.

En el mismo artículo desarticulado se explica que Jové está siendo atacado por pedir que sean "los nacionales los que tengan prioridad en el acceso de la vivienda". También a esto le respondió Zapico: "Ahora nos viene con una nueva mentira, que ha empezado a propagar hoy: viviendas públicas para emigrantes ilegales". Zapico aclaró que la vivienda pública está a disposición de quienes cumplan los requisitos legales de adjudicación "hayan nacido en Tapia de Casariego, en Benavente, en Badajoz o en Marrakech. Para quien lo necesite, de eso se trata". Jové, en el página web de Vox, se pregunta: "¿Tenemos que ofrecer vivienda a todos aquellos que asaltan nuestras fronteras?". A lo que alguien ya se ha repreguntado, con sorna, si tenemos que seguir ofreciendo escaños en el Parlamento asturiano a diputados nacidos en Valladolid.