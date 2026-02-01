Opinión
Curiosidades de nuestras células
Una explicación sobre nuestros orígenes como seres humanos
Pasadas las fiestas navideñas e inmersos en el frío invernal, le voy a explicar algo sumamente curioso, estimado lector. Algo que aportará calor a sus inquietudes intelectuales. Se lo prometo. Sígame.
En el momento de la formación de la placenta, las llamadas células trofoblásticas del embrión temprano atacan a las células maternas de la mucosa uterina a las que se encuentran adheridas, y comienzan a perforarlas. De esta manera llegarán a los vasos sanguíneos que irrigan el útero, formando la placenta.
Esta mecánica de agresión celular se la debemos a un virus. Tal vez sea un virus que habría infectado a uno de nuestros antepasados hace decenas de millones de años (un retrovirus capaz de inocular sus genes en el ADN de los organismos que infectan). Es decir, nuestro genoma contiene decenas de miles de fragmentos de ADN procedentes de esos retrovirus que nos infectaron durante milenios (representa un 8% de nuestro ADN). Dicho de otra manera: los microbios se han integrado en nuestro ADN.
Uno de estos elementos genéticos de origen viral es el HERV-W, que es quien permite a las células trofoblásticas producir una molécula llamada sincitina, sin la que sería imposible que invadieran las células de la pared uterina y formar la placenta. De no haberse producido esa mezcla de ADN viral y animal seguiríamos poniendo huevos de cáscara quebradiza. ¿Hasta aquí va todo bien? Pues, sígame un poco más, querido lector.
En 1893, en Leipzig, el médico forense Georg Schmorl fue el primero en intuir el paso de células fetales al organismo de la madre. Al realizar la autopsia de diecisiete mujeres fallecidas durante la gestación o el parto observó en sus pulmones unas células "muy particulares", de tamaño gigantesco y con varios núcleos; células que sólo se encuentran en la médula ósea o en la placenta. EL doctor Schmorl sugirió que, la llegada masiva de células trofoblásticas a los pulmones de las madres podría desempeñar un papel en la eclampsia (complicación severa del embarazo que se caracteriza por la aparición de convulsiones generalizadas). Porque, a pesar de los inmensos progresos médicos, al menos ochocientas mujeres mueren a diario en el mundo por complicaciones vinculadas con el embarazo o el parto.
Y, como decía Pasteur, "La suerte sólo sonríe a las mentes preparadas". Así, se ha comprobado que las células trofoblásticas se encuentran en la sangre de las embarazadas desde la decimoctava semana de gestación. Esta migración de células podría contribuir a entender la "tolerancia fetal": los fetos se harían aceptar enviando un foco de sí mismos en dosis homeopáticas al organismo de sus madres.
Pero, atención a lo que voy a decir, ahora: el cromosoma "Y" (masculino) se encuentra en la sangre de todas las embarazadas, ya porten un feto masculino o femenino, siempre que, previamente hayan dado a luz un niño varón. Porque... las madres llevan las células de sus hijos durante toda su vida. Hasta un 10% del ADN libre en el plasma de las mujeres embarazadas procede de su feto. Se sabe que, incluso los embarazos interrumpidos conllevan la transmisión de células fetales: hasta 500.000 células después de un aborto durante el primer semestre. Como diría Fernando Pessoa, "son muchos los que viven en nosotros".
Si desea saber más al respecto de todas estas curiosidades del cuerpo humano le sugiero leer el libro, "Las células errantes", de Lise Barnéoud. No obstante, espero poder continuar contándole más hechos interesantes, al respecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vela de marca de lujo con aceites esenciales que ha bajado su precio a menos de 6 euros: aroma que crea una atmósfera cálida y relajante
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de secado rápido más barato del mercado: en cuatro colores y seca más rápido que otros tejidos
- Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres