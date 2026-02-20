El fulanismo de Rufián

Gabriel Rufián ha encarnado mejor que otros la figura del charnego reconvertido en independentista. Así sucedió hasta que el jefe, Oriol Junqueras, indultado y rehabilitado, empezó a pedir paso y protagonismo en ERC. Entonces, Rufián –no es necesario cebarse en su apellido para definirlo– emprendió la senda del izquierdismo para todas las estaciones, incluida la del que un separatista catalán escoja como socio a un partido que se llama Más Madrid. ¿Es broma? No. Este asunto por estrambótico que suene parece ir en serio.

La política española tiene una querencia casi enfermiza por el fulanismo, que consiste en convertir proyectos colectivos en plataformas al servicio de trayectorias individuales. El caso de Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, ilustra bien esa deriva. La rehabilitación política de Junqueras, tras los indultos y su progresiva recuperación de protagonismo interno, ha reordenado equilibrios en ERC. En ese contexto, Rufián parece explorar nuevos espacios, lanzando guiños a la izquierda estatal y, en particular, a Más Madrid. La operación se presenta como una voluntad de sumar, de tejer alianzas amplias frente a la derecha, pero también puede leerse como un movimiento de supervivencia en un partido donde el liderazgo vuelve a concentrarse. No es la primera vez que la política española vive estas maniobras. El problema no es que se busquen alianzas —la fragmentación lo exige— sino que el debate se desplace del proyecto al protagonista. ¿Se trata de reforzar una agenda social compartida o de asegurar un escaño amenazado?

El fulanismo actúa como un ácido que disuelve la confianza ciudadana y reduce la política a una pugna de nombres propios. España necesita menos relatos centrados en carreras individuales y más discusión honrada sobre modelos de país, financiación autonómica o medidas sociales. Si la izquierda quiere relanzarse, debería hacerlo desde la coherencia programática y no desde el oportunismo táctico. El foco tendría que ser el qué, no el quién.