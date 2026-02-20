Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Lecciones repetidas

Según el macroestudio sobre la dana de Valencia de la Universidad de Valladolid y la AEMET, ahora publicado, el cambio climático operó intensificando la tasa de precipitación por horas, ampliando el área afectada y aumentando el volumen total de lluvia. Es decir, fue un amplificador o multiplicador de los efectos de la dana. La importancia de confirmar esa pauta (aunque fuera evidente: se apuntaba aquí a los pocos días), es que identificaría un patrón común a otros fenómenos naturales extraordinarios de este tiempo, como los megaincendios forestales de 6ª generación o los "trenes de borrascas" de reiteración e intensidad desconocidas, lo que al menos ayudaría a prevenir y paliar las "nuevas catástrofes" intensificando medios y remedios. Desde luego también se puede negar todo y echar a los científicos, al modo Donald Trump, tan adorado por sus franquiciados locales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  4. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  5. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  6. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  7. Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Herminio González, médico en el final de la vida: "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, pero como sociedad aún nos cuesta nombrarla"

Oiga usted, a la última fila

Guille Rosas y la ilusión del Sporting por entrar en play-off: "Tenemos dos partidos en casa para asentarnos arriba"

Guille Rosas y la ilusión del Sporting por entrar en play-off: "Tenemos dos partidos en casa para asentarnos arriba"

Sorteo Bonoloto del jueves 19 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 19 de febrero de 2026

Los tres puntos de Vallecas, en manos del Comité Disciplinario (la esperanza azul): las claves de todo el proceso entre LaLiga, la RFEF y el Real Oviedo por el partido aplazado

Los tres puntos de Vallecas, en manos del Comité Disciplinario (la esperanza azul): las claves de todo el proceso entre LaLiga, la RFEF y el Real Oviedo por el partido aplazado

Valoramos y disfrutamos más

La fluidez física y social

Lecciones repetidas

Tracking Pixel Contents