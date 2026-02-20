Llega la privada y todo son facilidades

No entiendo cómo este Gobierno es tan propenso a dar facilidades a lo “privado”.

Tanto que arremete contra otras comunidades por la privacidad, debería defender más lo público, pero, bueno, haz lo que yo diga pero no lo que yo haga, porque constantemente vemos cómo un gran número de estos políticos estudiaron o llevan a sus hijos a la privada. El ejemplo más claro lo da el presidente de España, con sus hijas estudiando en afamados centros privados al alcance de muy pocos.

Llevamos mucho tiempo con menos plazas en Formación Profesional y en la Universidad, pero casualmente han aumentado considerablemente los centros privados para estos estudios. Sin ir más lejos, hace unos años dijeron que no se podían aumentar las plazas en la Facultad de Medicina de Oviedo por falta de capacidad en los hospitales, pero ahora, de repente, llega la privada y no hay problema para nada. Es más, intentan aprobar por la puerta de atrás el poder realizar prácticas en los centros públicos.

¿Estos son los valores que tienen el presidente de Asturias y sus mandatarios? ¿El facilitar todo a golpe de talonario? ¿En qué estamos convirtiendo a Asturias?

Está muy claro que Medicina en la Universidad de Oviedo tiene mucha fama y también es cierto que aprobar en ella es de lo más complicado de España. Sus estudiantes han tenido que pelear cada décima de su nota para poder entrar y posteriormente ir aprobando cada asignatura.

Y ahora resulta que llegan los de la privada, que no necesitan ninguna nota de corte de ingreso sino poder costearse el altísimo precio que supone estudiar en ella, y ¿van a estar en la misma posición que los de la pública? Si quieren hacer prácticas, que lleguen a acuerdos con centros privados, pero los públicos salen del bolsillo de todos los ciudadanos y no tenemos por qué costearles las prácticas a estos estudiantes de la “élite salarial”.

Se están perdiendo muchos valores en esta sociedad donde no se aprecian el sacrificio y la perseverancia. Si la privada quiere estar en Asturias y el Gobierno presume de ello, pues allá ellos, pero los ciudadanos asturianos queremos seguir apostando por lo público y valorando el sacrificio. Los títulos universitarios no se deberían “vender”, sino ganar a base de estudiar.