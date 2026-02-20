Los riesgos geológicos están de actualidad

Los riesgos que acontecen en la naturaleza se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, produciendo cuantiosas pérdidas económicas e incluso de vidas humanas. En la actualidad estamos padeciendo las consecuencias de una intensa pluviosidad vinculada a la tempestad aludida que dejó grandes cantidades de lluvia en el sur de España, provocando inundaciones y deslizamientos del terreno extraordinarios.

Estos siniestros, relacionados con la geodinámica externa del planeta, engloban manifestaciones diversas en las que juega un papel esencial el calentamiento global que está sucediéndose desde hace unos 200 años. Entre otras cosas este fenómeno engloba un aumento en la frecuencia e intensidad de los aguaceros.

Aunque los eventos producidos últimamente son múltiples y de diferente tipo, centraremos la exposición en dos que se han reproducido mucho en los medios, aunque su génesis no tenga nada que ver entre sí: las inundaciones de Grazalema (Cádiz) y el deslizamiento de rocas en Ribadesella (Asturias).

Grazalema muestra siempre un elevado índice de precipitaciones. La media anual es de 1.971 milímetros, aunque ha registrado años con más de 4.000 mm, presentando los máximos nacionales en períodos de 7, 15 y 20 días. Las inundaciones históricas han sido frecuentes.

La perturbación atlántica que barrió la península estos días, sumada a lo llovido en semanas antes, aportó en Grazalema atípicos volúmenes pluviométricos de unos 700 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas y más de 1.000 litros acumulados con los días anteriores. Esta enorme cantidad de lluvia caída colmató completamente el acuífero subterráneo sobre el que se asienta la población. El nivel piezométrico se ha elevado por encima de la cota del pueblo, de forma que se produjo un efecto sifón, manando el agua por doquier, tanto en forma de cascadas como brotando a chorros de las alcantarillas, suelos de las viviendas, paredes, conducciones eléctricas, etc.. La amenaza puntual de estabilidad y derrumbe de los edificios obligó el 5 de febrero a una evacuación preventiva de los1.600 habitantes.

El macizo rocoso sobre el que se asienta Grazalema está formado por calizas del Jurásico muy karstificadas. Se trata de un sistema geológico similar al existente en la costa del oriente de Asturias entre Ribadesella y Llanes. La disolución por las aguas meteóricas de la caliza da lugar a redes conectadas de galerías, tubos y oquedades, cuya recarga por el agua pluvial colapsa el sistema de drenaje natural, y se convierten en rebosaderos produciendo un flujo turbulento con gran presión, al ejercer el líquido acumulado un empuje hidrostático muy importante capaz de reventar los pavimentos. Además, el peso del suelo hídricamente saturado puede provocar el colapso del techo de las cavidades generando socavones y dolinas de subsidencia, junto a deslizamientos de ladera en los rellenos de arcilla suprayacentes a las calizas. Se han detectado señales de hidroseísmos, temblores y crujidos parecidos a pequeñas explosiones, grietas en las casas y aguas torrenciales que emanan desde el pavimento. Estos pequeños terremotos se producen por reajustes en las fracturas y fisuras del macizo que, con la presión de agua, se lubrifican y permiten a los bloques calizos acomodarse a posiciones más estables.

La única solución viable es que cesen las precipitaciones y descienda por drenaje el nivel piezométrico del acuífero a una posición por debajo de la cota del pueblo.

Las significativas lluvias continuadas originadas por Leonardo en Asturias provocaron la noche del 3 de febrero un gigantesco argayo en el monte Corberu, en las proximidades de la ermita de La Guía (Ribadesella) que ha dejado al borde del precipicio una vivienda al afectar a unos metros cuadrados de la finca. Los vecinos recuerdan un fuerte ruido (parecido a un trueno) que los despertó. No es la primera vez que se crea un desprendimiento en la zona, constatándose que en siglo XVIII se produjo otro que afectó a la antigua capilla de La Guía que fue sustituida por la actual.

Del conjunto de riesgos geológicos que inciden sobre nuestra geografía es, sin lugar a duda, el alusivo a "movimientos del terreno" el que alcanza un mayor impacto e importancia. Hay varios factores involucrados en su origen: tipo de roca, estructura del macizo litológico, disposición de los estratos y clima; en el caso que nos ocupa, son estos dos últimos los más involucrados, pudiendo calificarse la inestabilidad ocurrida como un "deslizamiento plano", al producirse el movimiento de la masa rocosa a favor de las superficies de estratificación, en este caso verticalizadas.

El área afectada está constituida por materiales areniscosos y pizarrosos del Jurásico con un fuerte buzamiento de 60.º hacia el mar. Asimismo el talud está siendo erosionado en su base por la acción del oleaje, lo que provoca una pérdida de equilibrio que provoca un “pandeo” o abombamiento en la base. Una vez que se produce la rotura y la pérdida de cohesión, se produce el deslizamiento de los estratos hacia abajo, poniendo en riesgo la presencia de nuevos desprendimientos que podrían afectar a las viviendas allí existentes. En el caso presente la acumulación de escombro en la playa permite estabilizar la zona y es difícil un nuevo movimiento a corto o medio plazo.

La probabilidad de que surjan nuevos argayos es evidente, aunque pueden dilatarse en el tiempo. La estabilización del actual resulta problemática, pues consolidar la ladera requeriría un bulonado activo (con presión) de la nueva superficie dando. Esta tarea sería muy dificultosa y de gran coste económico.