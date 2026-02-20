Opinión | En corto y por derecho
El sol del contribuyente asturiano se posa en Cuba
El internacionalismo es consustancial al comunismo, doctrina que siempre ha buscado tumbar todas las fronteras (bueno, salvo el Telón de Acero y los cercos espinados de los "gulag" soviéticos) para asistir a los parias de la tierra, estén donde estén.
En celoso cumplimiento de ese principio, la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado, en manos de IU, acaba de destinar 20.000 euros para ayudar a Cuba a combatir el "asedio energético".
Con ese dinero se han comprado kits de carga solar para que los cubanos sobrelleven la escasez de energía. La medida parece loable, aunque seguro que los contribuyentes asturianos que la han sufragado desearían, ya que hablamos de renovables, que las subvenciones para placas solares o coches eléctricos no acumulen tres años de retraso. Quizá es que no han asimilado aún el espíritu internacionalista y no saben que el Principado se desvela lo mismo por el habitante de Laviana que por el de Camagüey.
