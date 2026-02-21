Costco rompe esquemas

No son pocos los pensadores que consideran que el mundo actual (tan globalizado, tan digital, tan líquido…) ha superado los tradicionales esquemas ideológicos de la derecha y la izquierda. A su juicio, el clásico paradigma de las últimas décadas (que la izquierda intenta contener el poder del gran capital que promueve una derecha defensora del libre mercado) está caduco. Ya no sirve.

Asturias está sirviendo estos días un episodio que podría dar la razón, al menos en parte, a esta teoría. Se trata de la noticia, adelantada por este periódico, de la aceleración de los trámites del Gobierno del Principado para que el hipermercado estadounidense Costco desembarque en Siero. El proyecto lleva años alumbrando infinidad de rumores, comentarios, riñas políticas, dimes y diretes. Pero parece que, ahora que la inversión podría encarrilarse de verdad, las posiciones al respecto van tomando forma más sólida. Posiciones que, insistimos, desafían las dicotomías a las que estamos acostumbrados.

Así, el sindicato UGT se ha mostrado favorable a la llegada de la multinacional. En una entrevista con este diario, su secretario general, el asturiano Pepe Álvarez, ha afirmado que la entrada de una gran superficie más en el tejido comercial asturiano no supondría un perjuicio añadido a las tiendas de barrio. Por su parte, FADE sí ha dejado clara su inquietud por proteger el "comercio urbano", entre cuyas virtudes la patronal destaca que evita que la gente coja el coche para hacer la compra, contribuyendo con ello a cuidar el medio ambiente.

Detrás de ambas posturas hay seguramente muchos más factores, pero es llamativo, cuando menos, que un sindicato defienda a una gran compañía transnacional (y encima procedente de Estados Unidos, histórico emblema del capitalismo), y que los empresarios muestren tal celo ecosostenible.