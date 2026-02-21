La igualdad salarial es posible

Evelyn Cosío Fernández es secretaria de Igualdad de UGT Asturias

Con motivo del día europeo de la igualdad salarial, desde UGT sostenemos que es posible llegar a la misma retribución por trabajos de igual valor entre hombres y mujeres. Lo creemos imprescindible para tener una sociedad más justa laboral y socialmente. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos ir más allá.

Todos los años volvemos a repetir que la brecha salarial es muy alta. Con los datos de estructura salarial del INE del año 2023, la brecha salarial media en España es de 15,74% y en el caso concreto de Asturias vemos que alcanza el 20,06%, aumentando con respecto al año anterior. Dicho de otra manera, una mujer en Asturias ganó de media 6.225,10€ menos que un hombre. Y este sí que es un dato demoledor.

Son varios los factores que motivan esta diferencia. El primero de ellos es, como decíamos al principio, que todavía no tenemos la misma retribución por trabajos de igual valor. En este aspecto, en Asturias, en los últimos años, ha sido clave de forma positiva la figura de las Agentes Delegadas de Igualdad y su función en las empresas para la implantación y cumplimiento de la normativa sobre igualdad en el empleo. En particular para la implantación y cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, que regula los planes de igualdad y su registro y del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Pero debemos preguntarnos por el resto de causas. Causas que son si cabe más difíciles de erradicar. Estamos hablando de la segregación sectorial y de la trampa de la parcialidad y temporalidad, entre otras.

En cuanto a la segregación, podemos ver que los empleos del sector "cuidados", con profesiones como Imagen Personal, Sanidad (auxiliares y cuidadoras) o Servicios Socioculturales, y de manera genérica todos los referidos al sector servicios, están peor pagados que los empleos del sector "tecnológico", sector STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Las mujeres siguen dedicándose más al sector "cuidados" que al sector "tecnológico" con respecto a los hombres. La consecuencia directa de esto es que las mujeres cobran menos que los hombres por el tipo de trabajo llevado cabo. En este sentido, como sociedad, debemos actuar de dos formas: fomentando la formación de las niñas y jóvenes en carreras de Ingeniería y Ciencia y en ciclos de formación profesional de Electricidad, Mecánica o Informática, que están mejor pagados y en los que existe una gran carencia de presencia femenina y, por otra parte, elevando los salarios por convenio en sectores más precarizados como pueden ser los del sector servicios.

En cuanto a la parcialidad, sabemos que un 82,9% de las excedencias por cuidado de familiar en Asturias (datos recogidos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) son mujeres. Además, según los datos de la EPA (IV trimestre de 2025), en Asturias, las mujeres sufren más la temporalidad que los hombres. En el caso de los hombres, el 12% de los asalariados tienen un contrato temporal, mientras que en el caso de las mujeres esta cifra se incrementa hasta el 21%, evidenciando una mayor inestabilidad.

Seguimos anclados en modelos antiguos donde el hombre apenas participa en la conciliación. Esto deja a las mujeres a cargo de las tareas familiares, lo cual tiene un efecto dominó negativo en su vida laboral: menos estabilidad, más parones en su currículum y mayores dificultades para progresar al mismo ritmo que sus compañeros. Y no se nos puede olvidar que estas condiciones se van a seguir arrastrando hasta la jubilación, con la consecuente disminución de las pensiones que llegarán a cobrar esas mujeres.

Corregir la conciliación es algo muy difícil y que llevará tiempo pero es absolutamente necesario. Para resolver el problema no hay fórmulas mágicas. El objetivo de las 37,5 horas de jornada laboral, la educación gratuita de 0 a 3 años y los aumentos de los permisos retribuidos son medidas que deben ayudar a mejorar la conciliación e, indirectamente, a que la brecha disminuya.

Desde UGT demandamos el cumplimiento del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores (igual salario por trabajo de igual valor), que se refuerce la Inspección de Trabajo en materia retributiva, un impulso efectivo de los planes de igualdad en las empresas, la creación de un Observatorio Asturiano de Brecha Salarial encargado de controlar y supervisar todas as acciones llevadas a cabo y políticas públicas potentes en tema de cuidados, tanto en escuelas infantiles como en atención a la dependencia.

Lograr la igualdad real en Asturias exige corresponsabilidad y valorar los cuidados. Solo combatiendo la precariedad y la segregación cerraremos una brecha que hoy nos empobrece a todas y a todos. Mientras haya brecha salarial, no hay igualdad.