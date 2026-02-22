La ciencia en un tuit: Almacenamiento de hidrógeno

El hidrógeno es considerado un prometedor portador de energía para el futuro, lo que se conoce como vector energético. Podría abastecer aviones, barcos, coches y camiones, además de permitir la producción de acero y cemento de forma respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, es un gas altamente volátil y su almacenamiento resulta tecnológicamente complejo y costoso: debe mantenerse en tanques a alta presión o licuarse, lo que implica enfriarlo hasta 253 grados centígrados bajo cero. Ambos procedimientos requieren un elevado consumo de energía. Un innovador descubrimiento podría transformar cierto tipo de nanomateriales en depósitos de hidrógeno. Estos nanomateriales, fabricadas a partir de paladio y grafeno, actúan como nanoesponjas capaces de almacenar hidrógeno de forma segura, eficiente y económica.