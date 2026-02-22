Opinión
La ciencia en un tuit: Almacenamiento de hidrógeno
El hidrógeno es considerado un prometedor portador de energía para el futuro, lo que se conoce como vector energético. Podría abastecer aviones, barcos, coches y camiones, además de permitir la producción de acero y cemento de forma respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, es un gas altamente volátil y su almacenamiento resulta tecnológicamente complejo y costoso: debe mantenerse en tanques a alta presión o licuarse, lo que implica enfriarlo hasta 253 grados centígrados bajo cero. Ambos procedimientos requieren un elevado consumo de energía. Un innovador descubrimiento podría transformar cierto tipo de nanomateriales en depósitos de hidrógeno. Estos nanomateriales, fabricadas a partir de paladio y grafeno, actúan como nanoesponjas capaces de almacenar hidrógeno de forma segura, eficiente y económica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas