Faba de Plata en Galicia para un asturiano

El actor Javier Gutiérrez, nacido en Luanco y residente desde la infancia en Ferrol, recibió ayer sábado en la ciudad gallega la Faba de Plata, el galardón anual de la Peña Les Fabes, que agrupa a la comunidad de Asturias en la comarca ferrolana y que apuesta por reforzar los vínculos entre ambas áreas.

O sea, que todo queda en casa.

En un acto celebrado en el Centro Torrente Ballester y presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el intérprete aseguró que recoger el premio es "un auténtico honor". Y habló de esa asociación con la que bien podría identificarse –asturianos mudados a Galicia como él– con orgullo porque "trabaja por hermanar pueblos y tender puentes entre diferentes culturas". Gutiérrez contó a los presentes por qué dejó la guapa capital gozoniega bañada por el Cantábrico para irse a Ferrol, mecido por las olas del Atlántico. Resulta que su familia tuvo que emigrar como muchos asturianos. Unos volaron lejos, a Suiza, destino histórico para la emigración que lo hizo por "hambre y necesidad".

Pero su familia afrontó un "viaje más corto", a Ferrol, una urbe de la que dijo que los "acogió de forma hospitalaria y generosa". Y añadió: "Decía el poeta que la verdadera patria del hombre es la infancia, pues Ferrol es mi patria; Ferrol fue mi niñez y mi adolescencia. Es una especie de refugio interior, de paraíso perdido".

Anda que no estarán contentos los ferrolanos con tanto piropo del famoso actor que, por cierto, entre los muchos premios y distinciones que atesora está la de "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA. Nos gusta que mimen tanto a Gutiérrez por la vecina Galicia, pero ojo, que igual los asturianos nos ponemos celosos. Aunque en su discurso no olvidó su tierra natal, con la que tiene "un poderoso vínculo emocional".

¡Que conste en acta!