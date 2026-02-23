Opinión
César derrotó a los galos
A vueltas con el monumento a los "Héroes de Simancas"
Vuelve a andar en lenguas el monumento a los "Héroes del Simancas". Seguramente la mayoría de la población de Xixón desconoce de qué se trata tal escultura o nada les importa su significado primigenio, es decir, no cree que tenga hoy un significado, esto es, que lo diga o proclame a los que lo vean. Sin embargo, hay un par de grupos para los que sigue "diciendo": los que ven en él una apología del fascismo y del golpe del 36 y quieren eliminarlo; los que, por la misma razón, pero por razones inversas, quieren conservarlo.
Viendo una vez más lo enconado de la polémica, me viene a la memoria el poema de Bertold Brecht "Preguntas de un obrero que lee". "César derrotó a los galos -dice uno de sus versos indagatorios-. ¿No llevaba siquiera cocinero?". La razón de esa memoria es que tanto detractores como defensores fundan su postura en razones abstractas y emocionales, sin entrar en el episodio auténtico del Simancas y sus actores reales.
Pinilla se sublevó y encabezó la resistencia, seguramente con algunos oficiales más. ¿Pero quién era la tropa? Pues más de un centenar de reclutas a los que les tocó estar allí, disparar contra los que pretendían matarlos, ser asesinados cuando los asaltantes entraron, hasta que se detuvo la matanza. Después la mayoría de ellos pasaron a ser tropas de la República y sufrieron suertes diversas. Esa fue la tragedia de la Guerra Civil, la de los cocineros de César, en uno y otro bando -donde quisieron, unos; donde les tocó, la mayoría-, y es sobre lo que se evita pensar y reflexionar, sustituyéndolo por la pasión y el discurso abstractos.
Lo del burka, otra lección hodierna. Se vota no según lo que se propone, sino según quién lo propone. En cualquier caso, no se prohibiría a las mujeres usar esa prenda, sino, a quienes las esclavizan, hacerlo público mediante ella.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona