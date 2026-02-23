Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Francisco García

Lobos con póliza

El farragoso trámite administrativo para matar un lobo en Asturias

En Asturias, abatir un lobo dentro de la legalidad ya no se puede considerar caza: es opositar. El monte se encuentra donde siempre, aunque con más maleza por el abandono, y los lobos campan a sus anchas, porque cada vez son más; pero antes de acometer una campaña de control de la especie conviene dominar el BOE, el BOPA y sacarse un máster en Gestión Documental del Aullido. La epopeya no empieza con seguir el rastro del animal, sino con dominar el formulario correcto.

Viene esto a cuento -el cuento del lobo en versión Marcelino- de una información publicada en este periódico que certifica que los cazadores interesados en participar en las batidas con los agentes del Principado deberán cumplir un sinfín de requisitos y normas. Solo falta adjuntar la solicitud con una póliza.

O sea, que el lobo no se abate: se tramita. La administración regional ha convertido el control de la especie en un desfile administrativo con director omnipresente —emisora en ristre—, voluntarios con más seguros que un conductor novato y un protocolo que haría palidecer a la seguridad de un aeropuerto. Disparar al bicho es lo de menos; lo importante es precintar, fotografiar, geolocalizar y callar.

Ganaderos, políticos y ambientalistas discrepan; la burocracia, no. La normativa exige confidencialidad, prohíbe fotos de los ejemplares abatidos y recuerda que el lobo no es especie cinegética, pero el expediente sí.

Al final, la eficacia del sistema es indiscutible: no se elimina al lobo, se disuade al cazador. Porque para matar uno hay que tener puntería y una paciencia administrativa que un aspirante a la ayuda de dependencia.

