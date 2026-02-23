Opinión
Lobos con póliza
El farragoso trámite administrativo para matar un lobo en Asturias
En Asturias, abatir un lobo dentro de la legalidad ya no se puede considerar caza: es opositar. El monte se encuentra donde siempre, aunque con más maleza por el abandono, y los lobos campan a sus anchas, porque cada vez son más; pero antes de acometer una campaña de control de la especie conviene dominar el BOE, el BOPA y sacarse un máster en Gestión Documental del Aullido. La epopeya no empieza con seguir el rastro del animal, sino con dominar el formulario correcto.
Viene esto a cuento -el cuento del lobo en versión Marcelino- de una información publicada en este periódico que certifica que los cazadores interesados en participar en las batidas con los agentes del Principado deberán cumplir un sinfín de requisitos y normas. Solo falta adjuntar la solicitud con una póliza.
O sea, que el lobo no se abate: se tramita. La administración regional ha convertido el control de la especie en un desfile administrativo con director omnipresente —emisora en ristre—, voluntarios con más seguros que un conductor novato y un protocolo que haría palidecer a la seguridad de un aeropuerto. Disparar al bicho es lo de menos; lo importante es precintar, fotografiar, geolocalizar y callar.
Ganaderos, políticos y ambientalistas discrepan; la burocracia, no. La normativa exige confidencialidad, prohíbe fotos de los ejemplares abatidos y recuerda que el lobo no es especie cinegética, pero el expediente sí.
Al final, la eficacia del sistema es indiscutible: no se elimina al lobo, se disuade al cazador. Porque para matar uno hay que tener puntería y una paciencia administrativa que un aspirante a la ayuda de dependencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- LaLiga anuncia que interpondrá un recurso contra la RFEF tras la resolución del Juez Único sobre el aplazamiento del partido del Oviedo en Vallecas
- La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria
- La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera 'no celebrado