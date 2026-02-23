La verdadera razón por la que no viene la III República

Juan José Millás, escritor y columnista en LA NUEVA ESPAÑA, asturiano a tiempo parcial por sus veraneos en Muros de Nalón, acaba de alumbrar a medias con el periodista Jordi Évole la verdadera razón por la que España no es ya una República, pese al fin de fiesta que nos dió el Emérito. La razón es la altura de Felipe VI.

Millás conversó anoche con Évole en La Sexta. En un de los puertos donde recaló la charla, el escritor dijo: "¿Por qué se considera que es mejor ser alto que bajo? Se dice con admiración del Rey que es muy alto. ¿Fardaríamos tanto de un rey bajo?". A lo que Évole añadió: "Igual, si los Borbones hubiesen sido bajitos nos los hubiésemos cargado ya. Igual tendríamos república".

Los datos dicen que Felipe VI es, con 1,97 metros, el monarca más alto del mundo. Lo seguirá siendo si no llega la III República o hasta que empiece a reinar el Príncipe Christian de Dinamarca, que mide 1,98 metros. Según este baremo, Felipe VI es 9 centímetros más monárquico que su padre, 21 centímetros más que su madre Sofía, 19 más que su hermana Elena y 18 más que su hermana Cristina, que igual ya no es monárquica visto lo que pasó. La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, mide 1,75 y es, exactamente, 13 centímetros más monárquica que la media de la mujer española. La reina Letizia es 6 centímetros más monárquica que la media pese a que todos creen que, en realidad, es republicana. La infanta Sofía no heredará corona, pero es 6 centímetros más monárquica que su hermana.