Barbón y Cepi, al alimón

De vez en cuando, la política asturiana nos invita a una sonrisa y, al tiempo, desata oleadas de declaraciones en las ondas y en los papeles cuyo principal estímulo no es la realidad sobre la que de discursea, sino la declaración anterior, sobre la que va sucediéndose la siguiente y, posteriormente, al modo de las olas, otras y otras que vienen siguiendo a las anteriores.

Lo he dicho aquí. En ningún momento creí que el alcalde de Siero, don Ángel, hubiese pensado en fundar un partido nuevo para competir con lo existente. Don Ángel es persona experta e inteligente y sabe que tal proyecto no tendría éxito alguno. Si acaso, y con mucha suerte, uno de un par de diputados de vida efímera. ¿Abandonar por esa triste quimera su posición de alcalde triunfador (y, seguramente, satisfecho de su labor por el concejo)?

¿Se trataba, simplemente, de dar un aldabonazo para exigir mayor celeridad en la tramitación de algunos proyectos? Es posible. Pero, con seguridad, el objetivo primordial, y acaso coincidente, era el de hacer propaganda de su persona, fuerza y voluntad.

Pero ahora, cuando se ha conocido la "rápida" aprobación del proyecto para la instalación del hipermercado Costco en Siero, que tan vehementemente reclamaba el 3 de febrero el alcalde, y se leen las declaraciones de don Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda, en que afirma que "Todos los agentes implicados estaban informados de la aprobación favorable ya el 6 de febrero", uno no puede evitar que lo que venía siendo su sonrisa desde principios de febrero se transforme en una pequeña carcajada. Es evidente: todo aquello fue una puesta en escena, una representación pactada al alimón entre don Ángel y don Adrián. ¿O ustedes creen otra cosa?

Pero la decisión gubernamental sobre Costco plantea otras cuestiones, más graves. La primera la formulan los responsables de la empresa: es realmente escandaloso que se tarden cuatro años en tomar una decisión para una inversión, afirman. Y tienen razón. El mundo de la Administración vive al margen del mundo actual. Se afana el Gobiernu ahora en reducir la tramitación de la planificación urbanística de veinte a ocho años (y veremos cuándo y cómo acaba esa voluntad). ¡Ocho años! ¿Pero en qué mundo viven? ¿Se dan cuenta de lo volátiles que son hoy proyectos, voluntades y capitales, de su efímera oportunidad? ¿Y de los perjuicios a los particulares, el encarecimiento de terrenos y viviendas, la destrucción de empleo o la falta de creación del mismo?

Quizás debería presidir cada Consejería este lema: "Cada euro que no se invierte o se retrasa es un asturiano que emprende la ruta de la emigración".

La segunda cuestión se refiere a las reclamaciones judiciales y la paralización de los proyectos empresariales o las inversiones presupuestarias. Es evidente que la decisión de Sekuens para Costco contradice algunas normas preexistentes o que podría ser puesta en cuestión su misma excepcionalidad para ser considerado como un proyecto calificado como "estratégico".

Seguramente acabará en los tribunales, como las baterías para acumulación energética, la térmica de La Pereda, el control de los lobos (¡que manda c. ideológicos que hayan sido las comunidades sin lobos las que hayan pesado para que, en su día, en lobo fuese inluido en el Lespre!), etc. Nada diré, todo el mundo tiene derecho a defender su idea, su discursín, su negocio, pero… lo repito, es una interacción directa y de sentido inverso: "Cada euro que no se invierte o se retrasa es un asturiano que emprende la ruta de la emigración".

No se pregunten, por cierto, qué hace en el Gobiernu IU, que se opone a la instalación de Costco y a las universidades privadas, las que defiende la mayoría del Executivo y, pública y parlamentariamente, su presidente, don Adrián Barbón, al que aplaudo por ello.

Finalmente, en la lista de espera de Sekuens hay otros proyectos inversores, como el de la mina de Salave, que aspiran a ser declarados también "estratégicos", para poder ponerse en marcha a pesar de algunas medidas legislativas existentes, y que, con esa declaración, podrían no obviar, sino sortear.

Pero vese que’l que tiene padrinos bautízase y el que non...