Un día perdido

Cuando en los 80 me echaron de un periódico por una entrevista censurada a Gregorio Morán perdí un trabajo, pero gané algo mucho más importante: un amigo al que acabo de perder. La vida es mucho más rica y apasionante cuando disfrutas de la amistad de personas como el periodista y escritor ovetense, un jacobino que renegaba de patrias y banderas, pero que cantaba con sus hijos cuando eran pequeños el "Asturias Patria Querida" al entrar en su tierra, con la que siempre tuvo una gran vinculación emocional. ¿Cómo va el país?, me preguntaba en nuestras continuas e interminables conversaciones telefónicas, porque denominaba así a Asturias, como Jovellanos. O como hacía refiriéndose a Cataluña Josep Pla, otro periodista y escritor extraordinario.

Sin Gregorio Morán se entiende mal el último medio siglo de España. Era un periodista brillante, como cronista en la Transición y siempre como articulista, hasta el último día. Sus libros son imprescindibles para abordar la evolución de un país desde una dictadura, a la que combatió en la clandestinidad, militando en el PCE, hasta una democracia coronada que no enterró los vicios y los grandes males de la sociedad española, la corrupción y el clientelismo.

Así que Gregorio, que nunca dejó de ser un "enfant terrible", un disidente, una oveja negra, porque los años no doblegaron ni a su espíritu combativo ni a su pluma insobornable, acabó siendo un maldito, un escritor incómodo para el poder, las editoriales y los medios de comunicación, acumulando despidos y cancelaciones. Pero para sus muchos lectores era un oasis, como el que encontró en Cataluña antes del Procés.

En estos tiempos turbios y mediocres en los que su cultura, su pluma afilada y su radical independencia encontraban refugio en sus Sabatinas Intempestivas, sus seguidores fuimos cambiando de cabecera con él, siempre culo de mal asiento. No puede haber mejor elogio para un periodista, un profesional que siempre debería andar bien equipado con botas y ropa de agua, porque su trabajo consiste en pisar todos los charcos.

La imagen dura, implacable y ácida en los papeles de Gregorio Morán, que llegó a ser despedido de una de las grandes cabeceras nacionales por criticar al director ¡y a su esposa!, contrastaba con su carácter afable, jovial y divertido en las distancias cortas, con los amigos, los conocidos o los lectores, o con cualquier desconocido que se acercara a él y le tirara de la lengua, porque era un gran conversador, agudo, inteligente, ameno.

A la hora en la que envío este artículo de letraherido que nunca quise escribir tenía una conversación pendiente con él desde el hospital, a través del móvil de su hijo David, porque Gregorio ni lo tenía ni lo quería. Era un caballero analógico. Pensaba arrancarle una sonrisa, como siempre. O él a mi. Nunca lo hablamos, pero no creo que estuviera entre nuestros desacuerdos considerar que un día sin al menos una sonrisa es una jornada perdida.

Como llevaba unos días ingresado, pensaba recordarle que en mi labor de Jefe de Prensa de Gregorio Morán, que llevo tantos años ejerciendo, no entraba dar parte de sus dolencias, porque todo el mundo me llamaba para contactar con él, como hoy me dan el pésame. Tampoco entraba en mis planes escribir esta despedida, aunque él me lo sugería con ironía en el último correo que me envió, hace solo unos días, por un artículo que publiqué en este periódico sobre el libro de César Iglesias con Pedro de Silva: "Desde este momento te designo como el escritor póstumo que elabore mi necrológica, porque sabrás señalar aquello que uno mismo trata de ocultar por discreción o vergüenza".

Ahí va la necrológica, Gregorio, pero hoy no me sale la sonrisa. Me temo que va a ser un día perdido.