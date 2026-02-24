La huelga en la sanidad pública es un abuso: no se puede dejar de atender un servicio tan básico toda una semana

Tenemos una sanidad pública, que, de unos años a esta parte, miedo da ir al médico de familia o de cabecera y que se le ocurra desviarte a especialidades, a partir de ahí, entras en un laberinto del que difícilmente encuentras la salida. Desconozco si hay alguna de las especialidades a la que se pueda acudir sin ser víctima de las odiosas listas de espera.

Como lo mencionado resultaba poco, ahora de pronto los médicos deciden montar huelgas de una semana de duración, previstas para los cuatro próximos meses, la correspondiente a febrero terminó el viernes 20 de dicho mes. Yo, como, para mi desgracia, soy paciente y no médico, no voy a entrar en si estos señores/as tienen razón o no, desconozco sus problemas, pero encuentro un tanto abusivo dejar de pronto de atender un servicio tan básico y necesario como es la sanidad toda una semana. Ya sé que se establecen servicios mínimos, ¿pero qué pasa con los pacientes crónicos y con aquellos que llevan meses esperando por su primera consulta? Mejor ni pensarlo; no es lo mismo hacer una huelga en cualquier rama de la industria o de servicios que en la sanidad, y para más castigo, semanas enteras de una tacada. Que me disculpen, pero creo que como se dice vulgarmente: "Se están pasando de frenada", ellos y los gestores de la sanidad encargados de atender sus quejas y reivindicaciones, o, en este caso, más bien parece que por desatenderlas.