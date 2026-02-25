Antes de Pedro, a La Benéfica fue Yolanda

Hace tres años y medio el espacio cultural La Benéfica de Rodrigo Cuevas, en Infiesto (Piloña), estaba en obras. Como también lo estaba el partido (o movimiento) que Yolanda Díaz fundaría en mayo de 2023, Sumar. Hoy, el primero se ha consolidado como un más que exitoso centro artístico y de encuentro social en pleno oriente asturiano; y el segundo, más que sumar apoyos e integrantes parece que los resta.

Pero a lo que íbamos es que Cuevas, uno de los artistas más polifacéticos, rompedores y provocadores que ha dado la tierra asturiana, no solo mantiene su tirón y popularidad, sino que los ha aumentado desde que en aquel lejano octubre de 2022 recibiera la visita de Díaz, ya entonces vicepresidenta del Gobierno de España, pero que en su ronda por Infiesto (y otros lugares de Asturias en una fugaz pero intensa escapada) ejerció sobre todo de candidata a liderar la izquierda española a la izquierda del PSOE.

Quiso conocer entonces esta el original espacio que construía Cuevas, que se dejó querer (lo sigue haciendo) e hizo de solícito anfitrión para la dirigente, que se dio un baño entre el vecindario de Piloña. Ahora La Benéfica, ya en activo y con una agenda bastante llena, tendrá otro ilustre visitante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este mismo miércoles se dejará caer por allí, no sabemos si también atraído por lo que le cuentan del singular espacio que ha creado Cuevas. En Infiesto presentará ni más ni menos que su plan del reto demográfico; es decir, sus medidas para que la España vacía se llene de gente.

Pero todo hay que decirlo, antes que Pedro fue Yolanda.