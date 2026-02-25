La historia que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero y la aerolínea Plus Ultra pertenece a esa categoría incómoda donde los hechos conocidos no encajan del todo con las explicaciones. Más claro parece el papel del lobista de la compañía, un empresario de Alicante detenido por la UDEF en diciembre durante una investigación por blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, y que supuestamente transfería elevadas sumas de dinero al expresidente y a sus hijas con el fin de recibir asesoramiento.

Las cifras bailan pero no por ello dejan de ser elocuentes. Son, según la investigación policial, cientos de miles de euros abonados por "servicios de asesoría" cuya concreción pública sigue siendo difusa. Nadie discute que los pagos existieran, ni que el Gobierno acudiera al rescate de la aerolínea con 53 millones de dinero público en plena pandemia. Lo que está en duda y permanece bajo sospecha es la naturaleza de esos trabajos y su desconexión real de cualquier gestión política. Hasta ahora ninguno ha dicho exactamente por qué cobró. Zapatero y la compañía niegan que hubiese mediación alguna para facilitar un rescate injustificable o para allanar obstáculos en Venezuela. Pero cuando un expresidente viaja durante años con tanta frecuencia a Caracas junto al lobista detenido, con quien comparte hoteles, a la vez que mantiene interlocución directa con el régimen de Nicolás Maduro y, simultáneamente, percibe cantidades relevantes supuestamente procedentes de una compañía aérea con fuertes intereses en ese país, la sospecha no nace de la malicia, sino de la pura lógica.

Un expresidente del gobierno de una nación no es un consultor cualquiera. Su agenda, sus contactos y su influencia tampoco son neutros. Mientras no se despeje con claridad meridiana el motivo de esos cobros, la sombra de la duda será inevitable. En el caso de Zapatero, la alarga que aún siga mostrándose como mediador de la dictadura chavista. n