Una consigna insuficiente

Llevan razón los que piensan que la consigna "echar a Sánchez" resulta insuficiente. No porque Sánchez y el sanchismo no se hayan granjeado entre una buena parte de los electores el mérito de que ya van sobrando debido al fracaso político de su gestión y el desgaste que conlleva. Eso se admite. El problema es que convertir la alternancia en un fin en sí mismo entraña el riesgo evidente de reducir la política a una mera operación de derribo. Y aunque la política en sí misma se haya deteriorado en los tiempos que corren más de la cuenta, la pregunta clave debería seguir siendo no quién se va, sino qué viene después. Ahí el mensaje del Partido Popular se vuelve difuso, cuando no inexistente.

Mientras tanto, Vox encuentra en ese discurso de expulsión un terreno fértil para alimentar sus expectativas. La simplificación de "todo se arregla echando a Sánchez" encaja con la lógica populista de identificar un adversario, concentrar en él todos los males y prometer una suerte de regeneración automática tras su salida. Al partido de Abascal

—infame en muchos de sus planteamientos— le funciona porque su espacio político se nutre simplemente de la indignación. Pero el PP no es —o, al menos, no debería ser— un partido de trinchera, sino de Estado. Además, toda esta munición aparentemente en su contra la aprovecha Sánchez para contraatacar cuando no se le ocurren otras cortinas de humo o maniobras de distracción como la de desclasificar a estas alturas los papeles del 23-F para que no se hable de los verdaderos problemas del país.

Nuñez Feijóo parece no haber culminado la transición de líder autonómico prudente a aspirante con proyecto nacional reconocible. Gobernar España exige algo más que administrar el desgaste ajeno. Requiere articular una propuesta económica, territorial e institucional que ilusione tanto a los desencantados de la izquierda como a los votantes moderados que buscan estabilidad.