Omaruco, un "gatherian" por Mieres

Lo de los "therian" en España va camino de ser como lo de las meigas, que haberlas haylas pero igual nadie ha visto una en concreto. Ser "therian", según la definición de la comunidad therian en Argentina, "significa identificarse psicológica, espiritual o neurológicamente como un animal no humano. No es un hobby, disfraz ni elección, es una parte integral de la identidad de la persona".

Las reuniones de los supuestos therian que hay en España están resultando problemáticas. El sábado pasado en Barcelona fueron detenidas cinco personas por los desórdenes públicos que se montaron en la zona del Arco del Triunfo, donde estaba previsto el encuentro estas personas que quieren ser animales. Y lo que pasó es que las personas –algunos de los los curiosos que allí acudieron (unos 3.000)– efectivamente se comportaron como animales y tuvieron que actuar los Mossos d’Escuadra y la Guardia Urbana. Algunos, según las crónicas, les lanzaron raciones de comida de perro y, de paso, insultaron a Pedro Sánchez, en la jerga ultra conocido como el "Perro Sanxe"

En Asturias, lo más parecido a un therian que hemos visto ha sido a Omar Antonio Macia García, más conocido como Omaruco, un mierense que crea "contenido" en las redes sociales y que está consiguiendo miles de seguidores porque anda muy preocupado "por la situación", sin que sepamos de qué situación se trata. Hace unos días apareció vestido de gato comprando en un supermercado, en el pasillo del agua y con música electrónica de fondo.