Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Tejero

Intentó un golpe a la antigua usanza, anacrónico y brutal en el modo, a sabiendas de que era solo el primer acto de la obra y sin conocer todo el libreto. En términos sinfónicos le correspondía solo el primer movimiento, que debía ser brioso pero no fogoso, quedando luego la orquesta a la espera. Al írsele la mano, o el gatillo, provocando un fortissimo, arruinó el tempo previsto e hizo descarrilar la sinfonía. Más de 6 horas después de nuevo su genio –recio, castizo y refractario a las cadencias de la política– echó del Congreso a Armada, llevando al fracaso un nuevo intento de reconducir la trama. De este modo, elegido por los estrategas del golpe por su carácter decidido y rudo, ese mismo carácter resultaría determinante de su total fracaso. Cumplida la pena impuesta todo quedó saldado y en paz, algo que no puede decirse de todos los actores y promotores de la intentona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
  4. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  5. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  6. Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
  7. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  8. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto

Hiperconectados e hipercansados

Gumer, un referente del sindicalismo en la educación asturiana

Tejero

La movilización vecinal por los camiones en Gijón, en imágenes

La movilización vecinal por los camiones en Gijón, en imágenes

La cultura no es solo un arma política

Una consigna insuficiente

Barredos y las "1001 mentiras" del Ayuntamiento de Laviana: los vecinos vuelven a protestar ante el Consistorio

Barredos y las "1001 mentiras" del Ayuntamiento de Laviana: los vecinos vuelven a protestar ante el Consistorio

Sigue sin aparecer "Frida", la hembra de loro que falta de su casa de Valdesoto (Siero) desde julio de 2025: "No perdemos la esperanza"

Sigue sin aparecer "Frida", la hembra de loro que falta de su casa de Valdesoto (Siero) desde julio de 2025: "No perdemos la esperanza"
Tracking Pixel Contents