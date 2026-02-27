Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

La nueva vida del viejo relato

De todo lo hasta ahora difundido sobre los papeles del 23-F, no he identificado nada relevante que no haya aparecido en las mil publicaciones acerca del golpe (documentos, libros, prensa, reportajes, obras literarias) a lo largo de los últimos 45 años. Así que, como era de esperar, no hay nada nuevo que ayude a despejar las grandes incógnitas. Para colmo, en esta resurrección de un cuerpo informativo momificado, hay una especie de acartonamiento: bajo la montaña de papeles se aplanan los tiempos, impidiendo distinguir lo que cada cual hizo o dijo antes del golpe, en la primera fase del golpe, o sea, mientras éste aún tenía vida (hasta la reunión, a medianoche, de Tejero y Armada), y en la segunda fase, cuando tocaba desactivarlo y enterrarlo (tras la reunión). Así que bien está recordar ahora lo sucedido, en su versión oficial adornada con detalles de ambiente, pero eso es todo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  3. Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
  4. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  5. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  8. Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo

Campa (PSOE), en el Pleno, sobre el patrocinio del Real Avilés: "El pago se retrasó por una deuda del club con el Ayuntamiento"

Campa (PSOE), en el Pleno, sobre el patrocinio del Real Avilés: "El pago se retrasó por una deuda del club con el Ayuntamiento"

La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Los rumores y León XIV

La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Los rumores y León XIV

OHLA vuelve al beneficio y gana 1,7 millones en 2025 tras perder 50 millones un año atrás

OHLA vuelve al beneficio y gana 1,7 millones en 2025 tras perder 50 millones un año atrás

Asturias 2030, un eclipse eléctrico que debemos aprovechar

La nueva vida del viejo relato

La frialdad hacia aquel 23F

Therians, furries, fandom

Progresismo de charanga y pacotilla

Tracking Pixel Contents