Opinión
El 23-F y el "Cara al Sol"
Una desclasificación que no aporta nada salvo una nueva ocurrencia del Gobierno
El Gobierno ha descubierto por fin el antídoto definitivo contra la ultraderecha: el reparto de fotocopias. Bastaba con desclasificar unos papeles del 23-F —cifra fetiche cada vez que conviene apelar al pánico— para que, según la iluminada explicación de la ministra Elma Saiz, los jóvenes dejen de cantar el "Cara al sol" por las esquinas como si se tratara de una coreografía falangista de camisas azules patrocinada por TikTok que salta de pantalla en pantalla.
La maniobra, presentada como un ejercicio de higiene democrática, tiene más de ambientador político que de revelación histórica. Pedro Sánchez, acosado por mayorías inestables, derrotas parlamentarias y un escudo social agujereado, ha decidido resucitar el 23-F como quien agita una estampita para espantar al diablo. Nada distrae tanto como convocar al sindicato de hombres del saco.
El objetivo de Moncloa no era esclarecer el ayer, sino oscurecer el hoy. Llenar tertulias y titulares con el comodín antifascista mientras los asuntos realmente incómodos —los que exigen datos, explicaciones y responsabilidades—quedan fuera de plano. La desclasificación de marras, hecha al amparo de una ley franquista de 1968, resulta extravagante: combatir a Franco con sus propias normas.
Si algún chaval canta hoy el "Cara al sol" no dejará de hacerlo por lo que está escrito en unas fotocopias. Y si el Gobierno cree lo contrario, el problema ya no es la memoria histórica, sino la pérdida de memoria política a corto plazo. El 23-F es pasado; lo que sigue sin aclararse es el presente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos