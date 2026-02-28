Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Opinión

Ángela Labordeta

Ángela Labordeta

Un abrazo en la despedida

La semana es una escalera desordenada con los documentos desbloqueados relativos al 23F, con temperaturas veraniegas que nos hacen no recordar por un momento a Grazalema y a Ubrique sin que, sin embargo, podamos olvidar la dana cuando la jueza que lleva el caso pide imputar a Mazón, un mal presidente y un peor político. Fuera Trump sigue incitando al odio y aúlla a los demócratas porque no se ponen de pie para aplaudir sus palabras. Quizá ellos no se han dado cuenta de que América vuelve a ser América, la más grande, y lo es gracias a Trump al que no le importa secuestrar niños ni matar hombres o mujeres porque simplemente la vida se devalúa y lo vemos, y aunque no lo aplaudamos lo digerimos porque ya todo es posible.

Y en medio de tanto barullo una mujer, valiente, anuncia que no encabezará la coalición de Sumar, ni tampoco será candidata en las próximas elecciones, su nombre es Yolanda Díaz y en una carta en la que expone las batallas ganadas por este gobierno de coalición y que tienen que ver con los trabajadores de este país, con los derechos, con la igualdad, escribe: "siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente. Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027".

Y no lo será y será difícil olvidar su entrega, su decisión, su lucha, su fortaleza para soportar la mezquindad con la que unos y otros la han tratado por no tener miedo y por ser ella hasta en los momentos en los que ella ya no sabía en qué parte del tablero estaban los aliados y qué parte ocupaban los contrarios, porque unos y otros disparaban a matar.

Dice Yolanda y habla de destellos porque es importante abrazarlos y abrigarlos, para que ese espacio que está dando sus primeros pasos crezca con la fuerza que merece y merecemos y también aprenda de mujeres que sin miedo dan un paso al lado para facilitar las cosas y permitirnos un futuro amable, como un vecindario en verano. Gracias Yolanda por la política que respiraste, por las palabras que aprendiste en ese hogar lleno de democracia, cultura, dignidad y amor por lo común. Sueño con una España así.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  2. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  3. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  4. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  5. Los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo
  6. Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
  7. La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
  8. Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja

El Mosconia inicia una nueva etapa y se convertirá en el cuarto equipo asturiano con esta estructura: “Lo hacemos para seguir creciendo”

El Mosconia inicia una nueva etapa y se convertirá en el cuarto equipo asturiano con esta estructura: “Lo hacemos para seguir creciendo”

El último giro de guion del 23F

Luis Villa Osoro

Emérito

Desclasificación

Un abrazo en la despedida

¿Las ONG de Asturias, agentes sociales de verdad?

Jornada en la Escuela de Marina Civil de Gijón sobre economía azul: "Es un ecosistema innovador que integra sostenibilidad y competitividad"

Jornada en la Escuela de Marina Civil de Gijón sobre economía azul: "Es un ecosistema innovador que integra sostenibilidad y competitividad"
Tracking Pixel Contents