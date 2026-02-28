Opinión | El Paragües
Emérito
Aunque yo en aquel momento apenas contaba treinta años, había vivido el camino recorrido desde la dictadura franquista a la entonces balbuceante democracia y, habiendo oído en la radio de mi coche, poco antes de las siete de la tarde, que se estaba perpetrando un golpe de estado, sentí zozobra. En principio no pude evitar pensar que SM El Rey, indudable máxima autoridad militar, debiera conocer que el hecho iba a ocurrir. A la madrugada del 24, poco después de la una, don Juan Carlos, en uniforme de capitán general, dio su discurso de defensa de la Constitución e intentó tranquilizar a la ciudadanía. Me alegré de que nuestro Jefe del Estado estuviese al lado de la libertad. No obstante, no eran pocos quienes aún pensaban que el Rey si no por activa, sí por pasiva, podía tener alguna implicación en el hecho. Y aún hoy había sectores que lo mantenían. Nos ha prestado que la desclasificación de documentos del 23F haya apoyado la idea de que el Rey fue el garante democrático en tal acontecimiento. La democracia que hoy hace posible que la libertad nos acompañe es en gran medida gracias a don Juan Carlos I. Y ahora parece que hay infinidad de sectores que se oponen a su presencia en nuestro país. ¡Buenooo! Sus meteduras de pata tienen mucho que ver con sus actitudes como persona, pero su actitud como Jefe del Estado exige el respeto de todos. Para la mayoría de quienes compartimos aquellos tiempos difíciles sería un honor tenerlo entre nosotros.
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja