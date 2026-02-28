Estética y alineación

La alineación es estética. Pero hay veces que la desalineación también lo es. Y si no que le pregunten a este querido gobierno. Puede parecer confuso. Pero es que este humilde plumilla está tan confundido como ustedes, porque uno ya no sabe si al Principado le gustaría más estar alineado o si, por contra, busca la desalineación de cara a la galería. Es decir, como puro fuego de artificio o como disparar con balas de fogueo. Los socios de IU no paran últimamente de mostrar discrepancias con Adrián Barbón, pero sin terminar de romperse el asunto. Dicho de otro modo, una desalineación puramente estética. Pero quizás al Presidente le gustaría en su Ejecutivo una muy estética alineación. Eso se podría desprender del famoso aparato tipo "Invisalign" que luce últimamente en las fotos.