Opinión
El último giro de guion del 23F
Como los estudios científicos apuntan a una feliz longevidad, ahí está, como horizonte, el cincuenta aniversario del 23F en 2031. Mucho tendrá que pasar para que otro giro de guion supere el de este febrero que se nos va. Ni el más imaginativo –ni siquiera Javier Cercas– habría previsto que Antonio Tejero muriera apenas unas horas después de que el Gobierno colgara en internet los papeles secretos del golpe de Estado de 1981.
El autor de "Anatomía de un instante", ese libro de historia contemporánea que algunos aún se empeñan en colocar en la estantería de "novela", ya había descrito con detalle los antecedentes y los disparos en el Congreso. Como quedaba relativamente poco por conocer, el fallecimiento del uniformado del célebre "¡todo el mundo al suelo!" quedará asociado al día en que se hizo pública una batería de más de 150 documentos sobre el 23F. Los papeles conocidos refuerzan la interpretación de que el entonces rey Juan Carlos I actuó aquella noche para sostener el orden constitucional. Añaden pocos detalles –más o menos previsibles–sobre el papel de los servicios de inteligencia y sobre el clima de inquietud posterior, con rumores, hipótesis y el temor persistente a nuevas intentonas en los meses siguientes.
Núñez Feijóo ha estado hábil al contrarrestar la iniciativa de Sánchez reclamando la vuelta del rey emérito; de modo que la maniobra del Gobierno autodenominado el más progresista de la historia ha terminado, paradójicamente, asentando el marco monárquico. En cualquier caso, si se abre la puerta con el 23F, habrá que mirar también hacia el GAL y el 11M; episodios en los que –se supone–la tecnología y los procedimientos ya eran más homologables a la imaginería de espías de películas y series.
Tejero ha sido enterrado en la intimidad familiar, con la compañía de algunos elementos residuales de la ultraderecha local. "Tejero presente", rezaba una corona de la formación España 2000 (a.C.). Sin embargo, al ex teniente coronel lo enterraron en vida aquella misma madrugada los mismos que lo enredaron contra la inmensa mayoría de los españoles que quiere vivir en democracia.
