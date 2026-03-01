Opinión
La ciencia en un tuit: Sueño y memoria
Dormir no es un estado pasivo, sino una función esencial para la consolidación de las memorias, el proceso mediante el cual el cerebro transforma las experiencias recientes en recuerdos duraderos y estables. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, el cerebro reactiva los patrones de actividad neuronal que se generaron a lo largo del día. Esta reactivación fortalece las conexiones entre neuronas y permite que la información se integre de forma más sólida en los circuitos cerebrales.
En consecuencia, la privación de sueño puede producir efectos negativos tanto a corto como a largo plazo. La falta de un descanso adecuado dificulta la formación de nuevos recuerdos, reduce la capacidad de concentración y aumenta la probabilidad de cometer errores y sufrir olvidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos