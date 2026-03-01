La ciencia en un tuit: Sueño y memoria

Dormir no es un estado pasivo, sino una función esencial para la consolidación de las memorias, el proceso mediante el cual el cerebro transforma las experiencias recientes en recuerdos duraderos y estables. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, el cerebro reactiva los patrones de actividad neuronal que se generaron a lo largo del día. Esta reactivación fortalece las conexiones entre neuronas y permite que la información se integre de forma más sólida en los circuitos cerebrales.

En consecuencia, la privación de sueño puede producir efectos negativos tanto a corto como a largo plazo. La falta de un descanso adecuado dificulta la formación de nuevos recuerdos, reduce la capacidad de concentración y aumenta la probabilidad de cometer errores y sufrir olvidos.