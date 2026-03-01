Opinión
El cine, según Gonzalo Suárez
Emotivo discurso del cineasta asturiano al recoger el Goya de Honor
El Goya de Honor convirtió la noche del sábado al asturiano Gonzalo Suárez en un fabulador de lo imposible. Narró, a modo de relato breve, la historia de un vagabundo que caminaba bajo la lluvia y fue acogido por un automovilista anónimo. En un instante, Dios lo convirtió en princesa, pero al amanecer regresó a ser quien era, a la intemperie. En ese parpadeo entre lo imposible y lo real, Suárez nos susurró: “Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad”. Y esa frase quedó suspendida entre la ternura y la melancolía, entre la fragilidad y la belleza de lo efímero. Dibujó con certeras palabras el hálito de un mundo donde lo milagroso es un instante que se desvanece al alba.
Para Suárez, el cine sigue siendo “el último reducto para soñar despiertos”. Un refugio donde la imaginación respira sin límites, donde los relatos nos arrastran y nos azuzan para dejar de ser meros espectadores. El veterano director lo comparó con los bisontes de las cavernas: esas primitivas sombras chinescas que no explicaban el mundo, sino que lo conjuraban.
Gonzalo Suárez nos invitó a buscar la luz de nuevo en esa cueva oscura, a enfrentar las sombras y sentir el vértigo de lo impensable. Para el autor de tantos grandes títulos, el cine no es un lujo ni un juego, sino un santuario donde la fantasía se entrelaza con la realidad, donde la vida se prolonga en cada historia y los sueños se vuelven tangibles. Y donde, aunque sea por un instante, volvemos a creer en lo extraordinario.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses