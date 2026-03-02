La pastilla roja que ofrece Izquierda Unida

Un cuarto de siglo después de su estreno, la película "Matrix", ya un clásico de la ciencia-ficción y un tótem de la cultura popular, continúa inspirando alegorías y paralelismos (siendo a su vez "Matrix" un remedo moderno del mito platónico de la caverna). El último que se ha apoyado en la cinta de los hermanos Wachowski (que ahora son hermanas, pero esa es otra historia) ha sido Ovidio Zapico, líder de Izquierda Unida en Asturias y consejero del Principado.

En un vídeo difundido por las redes sociales del partido, Zapico se transmuta en Morfeo (el personaje de "Matrix" cuya misión era liberar a los humanos de su prisión digital) para convencer a un joven llamado Adrián (con unos rasgos faciales, salvo el pelo de punta, sospechosamente parecidos a los del homónimo presidente socialista asturiano) de que abra los ojos ante el verdadero significado de Mercosur, el pacto comercial entre Europa y varios países de América Latina que tiene en pie de guerra al campo asturiano.

El vídeo de IU a lo "Matrix". / Instagram

Con una voz en off rotunda y solemne (su timbre, por cierto, recuerda a la voz más icónica de la música asturiana, la del también comunista Víctor Manuel), Zapico/Morfeo ofrece a Adrián/Neo la opción de tomarse una de dos pastillas: con la azul, este seguirá creyendo que PP y PSOE se oponen a Mercosur, cuando en realidad votan a su favor en Europa. Y con la roja, el barbado protagonista podrá ver "cómo funciona realmente la madriguera y cómo ambos partidos nos engañan con su hipocresía mientras los fascistas, que no pisaron cuchu en su día, se apropian de un discurso que no les pertenece".

Adrián/Neo elige la pastilla roja. En la película, ese gesto desencadena una vertiginosa trama llena de peligros. Trama que en la segunda parte desvela una vuelta de tuerca al planteamiento original: la propia rebelión humana contra "Matrix" es un truco de la máquina para perpetuar su poder. ¿Rodará IU "Mercosur Reloaded"? n